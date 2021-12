Surface Pro 7: che prezzo! Sconto di 450€ su Amazon!

Se state cercando un laptop di fascia alta, facile da portare con sé anche fuori casa e perfetto per ogni aspetto della produttività, vi proponiamo l’interessante Surface Pro 7. Al momento questo notebook di Microsoft è scontato di ben 450€ sullo store Amazon, vi consigliamo di dargli un’occhiata prima che l’offerta termini, soprattutto se volete portare a casa un prodotto di altissima qualità a un prezzo ridotto rispetto al solito.

Normalmente potreste acquistare Surface Pro 7 a un costo di 1.399,00€ ma, solo per questi giorni, avete la possibilità di comprarlo a 949,00€: un prezzo più che conveniente per un prodotto del genere, pensato per spaziare da attività più intense, come disegno, progettazione e gaming, fino alla più semplice ma utile modalità tablet, insomma, un acquisto da ponderare per il livello di laptop di cui stiamo parlando.

Ma entriamo nel dettaglio di tutte le magnifiche feature proposte da questo computer portatile, che potete acquistare versione platino oppure nero: come vi avevamo già anticipato, il Surface Pro 7 facilita tutte le vostre attività, passando dal gaming fino alla produttività e all’altrettanto importante relax, come streaming di serie tv o film; il processore Intel Core di decima generazione infatti garantisce la massima efficienza sotto ognuno di questi aspetti, accompagnato ovviamente da un batteria pensata per durare, in media, un giorno intero e una memoria interna di 256 GB. Un vero e proprio affare!

Ma non è finita qui, lo stesso design del laptop è pensato per essere facilmente trasportabile e adattabile a ogni tipologia di lavoro o attività che dovrete svolgere: la modalità studio vi permette di abbassare il sostegno a un’angolazione di 15°, perfetta per scrivere e disegnare con la Penna Surface o con l’apposita tastiera, che potete acquistare a parte, per guadagnare il massimo del comfort.

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo allo store Microsoft su Amazon, ma vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

