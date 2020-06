Tado: tante offerte su termostati smart su Amazon

Anche se su Amazon continuano ad impazzare le ottime offerte della Amazon Fashion Week, il portale non sembrerebbe avere alcuna intenzione di arrestare la sua marcia all’insegna dello sconto, tant’è che anche oggi, al netto di tantissime offerte dedicate a t-shirt, accessori e scarpe, tra le varie offerte del giorno c’è spazio anche per la tecnologia, con particolare attenzione ad uno dei grandi nomi della domotica internazionale, ovvero Tado (o tado°, che dir si voglia).

Vi segnaliamo infatti che sul portale sono disponibili un bel po’ di offerte dedicate al produttore di termostati smart, ben noto per la sua linea di prodotti d’eccellenza, praticamente ai vertici del piccolo ma competitivo mercato dei controller termostatici smart. Essenziali per una casa intelligente ed attenta ai risparmi energetici, le soluzioni di Tado sono l’ideale per qualunque “utente domotico”, da chi è già pratico, grazie all’installazione dei più disparati articoli per il controllo a distanza, sia per chi – invece – sta compiendo i primi passi nel mondo dei sistemi smart home, grazie soprattutto alla semplicità dell’installazione e della programmazione.

Un esempio lampante è il kit di Base tado° V3+ con termostato intelligente, che permette la gestione del riscaldamento grazie ad una apposita app, con risparmi certificati fino al 31% sui costi di riscaldamento. Il prezzo della promozione è ottimo, visto lo sconto del 39% che fa scendere gli originali 199,99€ a soli 122,99€! Certo, non è il prezzo più basso di sempre, ma è comunque un’ottima occasione per munirsi di un dispositivo comodo ed efficiente, in grado di monitorare costantemente l’ambiente casalingo, e di utilizzare le funzioni offerte sull’analisi dell’aria interna ed esterna per bilanciare di conseguenza la temperatura della vostra abitazione, con anche un abbassando dei costi in bolletta.

Dotato della funzione Auto-assist, il kit di Base tado° V3+ con termostato intelligente è inoltre in grado di bilanciare automaticamente la temperatura, riuscendo persino a rilevare eventuali finestre aperte. Compatibile con il 95% dei sistemi di riscaldamento presenti sul mercato, questo kit è anche compatibile con Alexa, Apple homekit e Google Assistant, per una gestione comoda e veloce anche tramite i principali assistenti vocali in commercio. Insomma, un’offerta davvero ottima che, per altro, è solo una delle proposte Tado in sconto. Per consultare le rimanenti non dovrete far altro che dare un’occhiata alla lista di prodotti proposta di seguito, contenente tutte le offerte Tado di oggi. Al netto di questo, tuttavia, vi invitiamo comunque a consultare anche la pagina dedicata alle offerte del giorno Amazon in cui, ne siamo certi, potreste adocchiare tante altre occasioni adatte alle vostre esigenze ed alle vostre tasche.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Offerte Amazon Fashion Week

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!