Tante offerte su pentole e padelle WMF!

Che siate chef professionisti oppure dei cuochi occasionali, vi consigliamo di prestare attenzione a questa news perchè vi parleremo degli incredibili sconti validi solo per oggi sui tanti prodotti da cucina Wmf! L’azienda, nata nel 1853, è un noto brand affermato nella produzione di padelle e pentole, senza dimenticare posate e gadget indispensabili per la cucina. Solo per oggi potrete acquistare questi articoli su Amazon ad un prezzo super conveniente che arriva a superare il 50% di sconto in alcuni casi.

In questa vasta selezione troverete offerte riguardanti alcuni set di posate fra cui le normali, set da 12 pezzi realizzati appositamente per le bistecche, confezionate in una elegante scatola in legno e perfino un coltello per spalmare la Nutella. Non potevano mancare poi alcuni strumenti fondamentali nella quotidianità come il termometro per il vino oppure l’imbuto a tubo largo per versare le creme o le composte, in modo da creare l’atmosfera da ristorante stellato. Se il vostro pentolame è vecchio e consumato non dovete farvi scappare questa offerta contenente numerosi set di padelle, tutte realizzate in acciaio inossidabile, con coperchi in vetro per seguire costantemente la cottura dei cibi e con il fondo in transthern adatto per l’utilizzo su tutti i piani di cottura.

I prodotti Wmf inclusi nella promozione di Amazon sono molti, perciò il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata alla promozione in modo che possiate trovare l’articolo giusto per voi e la vostra cucina. Prima di lasciarvi perdere nella cucina virtuale di questa promozione, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

