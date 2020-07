Tante smart TV a prezzi folli su OnlineStore!

Se avete voglia di sostituire la vostra vecchia smart tv, non potete perdervi la nuova grande iniziativa lanciata da OnlineStore! Infatti presso il famoso store sono stati applicati succosi sconti sui televisori Samsung, con i prezzi che arrivano fino al -50% diventando una vera e propria occasione da cogliere al volo!

Fra questa moltitudine di articoli Samsung troverete una ampio ventaglio di smart tv fra cui scegliere, ma quella che risalta fra tutte è la promozione che riguarda la smart tv Samsung 75Q60R da 75 pollici che potrà essere vostra a 1.251,90€ anziché 2.798,99€, quindi con uno sconto del 55%! Questo schermo QLED è dotato di quantum HDR che combinato alla tecnologia Dynamic Tone Mapping è in grado di monitorare i livelli di colore e di contrasto in ogni scena raggiungendo una qualità di dettaglio e luminosità incredibili. Con il processore quantum 4K invece l’intelligenza artificiale è in grado di ottimizzare la qualità delle immagini e dell’audio, mentre grazie agli assistenti vocali compatibili e Bixby installato direttamente sul Samsung 75Q60R, il controllo della casa viene estremamente semplificato.

Oltre alla Samsung 75Q60R, sono molte le smart tv comprese nell’iniziativa di OnlineStore, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dello store in modo che possiate trovare l’offerta più in linea con le vostre necessità. Infine, prima di farvi partire con il conteggio dei pollici dei vari schermi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

