Chi l’avrebbe detto che dedicarsi agli acquisti tech potesse permettere al tempo stesso fare scorta di buoni carburante? Questa è la proposta di Mediaworld, che offre ai propri clienti la possibilità di ottenere 15€ in buoni Q8 per ogni 150€ spesi online. A conti fatti parliamo di uno sconto del 10% sugli acquisti, da recuperare in carburante per il proprio veicolo!

Si tratta di una promozione valida fino al 24 aprile, che diventa ancora più interessante se consideriamo che da Mediaworld è attualmente possibile effettuare gli acquisti con un finanziamento a tasso zero in 20 rate, che vi permetterà di regalarvi i prodotti che più desiderate in tutta serenità.

Aderire alla promozione è molto semplice, in quanto è sufficiente recarsi sul sito Mediaworld ed effettuare acquisti entro le 23:59 del 24 aprile 2022. Allo scadere dei 14 giorni utili a esercitare il proprio diritto di recesso, si riceverà via mail un codice da utilizzare sulla pagina dedicata alla conversione in buoni carburante Q8, a partire dal 29 aprile e fino al 30 giugno 2022. Questi buoni, elargiti al cliente in tagli da 15, 45 o 150€ a seconda della cifra spesa, dovranno essere utilizzati nei distributori Q8 aderenti all’iniziativa entro il 18 settembre 2022.

Ricordiamo che non è possibile partecipare all’iniziativa acquistando i seguenti prodotti:

libri

prenotazioni di prodotti non disponibili al momento della richiesta

prevendite online

pin digitali online

gli ordini di prodotti effettuati da/per aziende su cataloghi personalizzati (ordini B2B)

gli ordini di prodotti effettuati sui cataloghi premio di società partner

acconti su liste nozze e similari (compleanno, cresima, etc.)

tutte le console (reparto 51)

tutte le entertainment cards (reparto 53)

“Componenti PC” – solo per acquisti online

Tra i prodotti che aderiscono alla promozione vogliamo segnalarvi il bellissimo Apple MacBook Air 13”, la cui architettura costruita attorno al potente chip Apple M1 è capace di prestazioni eccezionali e al tempo stesso è in grado di ridurre i consumi. Equipaggiato con un brillante display retina con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, offre immagini dai colori accesi grazie alla tecnologia True Tone, regolando la luminosità in modo intelligente per merito del sensore di luce ambientale. Con il suo velocissimo SSD da 256 Gb di memoria di archiviazione e gli 8Gb di RAM, offre tutto ciò che serve per il lavoro e lo svago. Acquistandolo avrete diritto a buoni carburante per un totale di ben 105€!

In conclusione questa promozione Mediaworld rappresenta un’ottima occasione per acquistare un prodotto tech o un elettrodomestico, magari approfittando del finanziamento in 20 rate a tasso zero, per recuperare poi fino al 10% di quanto speso in buoni carburante, che si riveleranno utilissimi con l’avvicinarsi del periodo estivo e dei viaggi in autostrada.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!