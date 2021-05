Tanti elettrodomestici e prodotti hi-tech a prezzi shock nelle offerte Mediaworld!

Iniziamo la rassegna delle migliori offerte giornaliere con la consueta promozione del “Solo per oggi” di Mediaworld. Il portale propone, infatti, una serie di elettrodomestici per la casa in sconto, che potrebbero sicuramente agevolare la pulizia della casa, oltre ad alcuni prodotti hi-tech più ricercati come smartphone e smart TV. Dunque, come di consueto, Mediaworld vi darà la possibilità di risparmiare qualche centinaia di euro sull’acquisto di un prodotto, ma vi ricordiamo che gli sconti saranno disponibili fino a mezzanotte di quest’oggi.

Una delle migliori offerte è quella dedicata alla scopa elettrica prodotta da Samsung, in particolare il modello Jet 75 Premium (con codice identificativo VS20T7538T5/ET). Si tratta di un prodotto che possiede una notevole potenza aspirante, quindi in grado di pulire qualsiasi pavimento, grazie al motore “Digital Inverter SAMSUNG Jet” da 200W. Questa scopa elettrica include al suo interno un filtro ciclonico e una particolare griglia in maglia metallica che trattengono le particelle di polvere più grossolane, per bloccare le particelle più piccole. E poi, grazie ad una spazzola con fili anti-statici in argento, questa spazzola raccoglie anche la polvere più sottile dai pavimenti duri e dalle fessure.

Con una batteria dall’elevata capacità (3.000 mAh ndR), la scopa Samsung Jet 75 Premium può lavorare fino ad un’ora di autonomia, in base al vostro utilizzo. Invece, qualora aveste bisogno di maggior tempo, la batteria è intercambiabile per consentire una pulizia più profonda della casa. Infine, Samsung Jet è accoppiabile a tantissimi accessori secondari (alcuni non compresi in confezione) che garantiscono pulizia e igiene su ogni tipo di superficie. Se foste interessati a questo gioiellino, potete acquistarlo ora a 499,00 euro anziché 699,00 euro.

Insomma, Mediaworld vi da la possibilità di acquistare non solo una delle migliori scope elettriche ma anche tantissimi altri prodotti hi-tech, tutti visionabili al seguente indirizzo. Prima di lasciarvi alla lista della nostra selezione, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!