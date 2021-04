Tanti giochi a meno di 5€ nelle nuove offerte Instant Gaming!

Chi ha detto che per giocare a un bel gioco bisogna per forza spendere tanto? Di sicuro non Instant Gaming, visto che il noto e affidabile store ha appena lanciato una lunga carrellata di offerte sotto i 5 euro, con tanti iconici giochi disponibili all’acquisto a un prezzo a dir poco irrisorio. Il nostro consiglio? Affrettatevi a comprare quanto di vostro interesse prima che sia troppo tardi!

Tra i giochi in super offerta a meno di 5 euro su Instant Gaming possiamo trovare veramente di tutto. Tra grandi classici come Fallout 3 e The Elder Scrolls V Skyrim e indie come Human Fall Flat e Graveyard Keeper, le opere in offerta sono veramente molte e tutte di grandissimo interesse e in grado di soddisfare un gran numero di differenti palati.

Se amate gli horror a fare al caso vostro a meno di 5 euro sono ad esempio Outlast e l’immortale Resident Evil 4, mentre se siete alla ricerca di un titolo co-op sarà Warhammer Vermintide 2 a venirvi in soccorso. Il tutto senza dimenticare Wallpaper Engine, non proprio un gioco, ma comunque un software decisamente amato dai videogiocatori.

Se siete interessati a fare vostro qualche gioco di assoluto valore a meno di 5 euro da Instant Gaming, il nostro consiglio è quello di fare decisamente in fretta. Non è infatti chiaro fino a quando queste offerte resteranno disponibili all’acquisto.

