Tanti monitor LG in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di un ottimo monitor che sia alla portata delle vostre tasche e, soprattutto, che soddisfi le vostre esigenze tecniche, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla nuova promozione disponibile su Amazon. Sul portale, infatti, sono in sconto una moltitudine di ottimi monitor a marchio LG, con offerte davvero ottime anche su prodotti di fascia alta.

Stiamo parlando di articoli top pensati, ad esempio, per gamer e professionisti, ovvero quelle categorie di utenti che hanno bisogno di un monitor con il minimo dell’imput lag e che, al contempo, sappiano offrire il meglio in termini di risoluzione e resa di luminosità e colori. Insomma, prodotti come l’ottimo LG UltraGear 27GL650F.

Compagno ideale per tutti i videogiocatori che amano FPS e simulatori di guida, dove un framerate elevato conta più della risoluzione: offre un pannello IPS con diagonale di 27 pollici e frequenza d’aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta di 1ms e risoluzione FHD (1920 x 1080 pixel). È dotato di due porte HDMI, una DisplayPort (da usare per raggiungere i 144Hz) e un jack audio da 3,5mm. Non mancano ovviamente le tecnologie che garantiscono un’esperienza di gioco fluida, piacevole e priva di artefatti grafici, come la Motion Blur Reduction e il FreeSync. L’LG UltraGear 27GL650F è inoltre certificato HDR10 (quindi supporta i contenuti HDR) e G-Sync compatibile, perciò potrete sfruttare l’adaptive sync sia con schede video AMD che Nvidia.

Generalmente venduto al prezzo di ben 349,00€, il monitor LG UltraGear 27GL650F è oggi in sconto a soli 249,99€! Un bel risparmio, che è comunque solo una delle tante – ottime – proposte disponibili in sconto su Amazon. Proposte che, come sempre, abbiamo selezionato per voi nella comoda lista in calce. In ogni caso, l’invito resta comunque quello di consultare l’intera proposta di offerte Amazon. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro invito è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!