Tanti racing game a un super prezzo nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Fino al prossimo 9 aprile saeà disponibile su Humble Bundle il nuovissimo Humble Burn Rubber Bundle, ossia un pacchetto colmo di racing game acquistabile a un prezzo super. Dirt Rally 2.0, Assetto Corsa con tanto di DLC, GRIP e Absolute Drift: all’interno del bundle c’è veramente di tutto e chiunque ami i racing game saprà trovarci qualcosa di proprio interesse.

Pagando solamente 1 euro sarà possibile ottenere:

Absolute Drift Zen Edition

Pagando più di 8,98 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Dirt Rally 2.0

GRIP: Combat Racing

Pacer

Con oltre 10,06 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

Assetto Corsa

Assetto Corsa Dream Pack 1

Assetto Corsa Dream Pack 2

Assetto Corsa Dream Pack 3

Assetto Corsa Ferrari 70th Anniversary Celebration Pack

Assetto Corsa Ready to Race Pack

Assetto Corsa Tripl3 Pack

KartKraft

Monster Truck Championship

Nascar Heat 5

Nascar Heat 5 Playoff Pack

Acquistando l‘Humble Burn Rubber Bundle è possibile non solo ottenere un gran numero di videogiochi a un prezzo super, ma anche fare una buona azione. Parte dei ricavati del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Stop AAPI Hate. Un’ottima occasione, insomma, per unire l’utile al dilettevole.

Potete trovare l’Humble Burn Rubber Bundle Bundle seguendo comodamente il link qui sotto.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

