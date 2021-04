Tanti regali acquistando una smart TV Samsung NEO QLED!

Se vi piace tenervi informati sulle ultime novità in campo tecnologico, saprete che Samsung ha presentato le sue nuove smart tv, dotandole di una nuova tecnologia chiamata Neo QLED, che si pone come obbiettivo quello di avvicinarsi quanto più possibile alle qualità di un pannello OLED ma a prezzi più bassi. Dal momento che i nuovi modelli risultano già disponibili sul mercato, l’azienda ha deciso di mettere in atto una promozione che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per coloro che decideranno di acquistare una nuova smart TV Samsung Neo QLED.

Valida fino all’11 aprile, la promozione consiste nel ricevere in regalo 10 voucher Rakuten TV, 1 voucher Virgin Active e uno smart monitor Samsung. Per ricevere questi fantastici premi, dovrete caricare la prova di acquisto sulla pagina dedicata, raggiungibile a questo indirizzo, entro 15 giorni dalla ricezione del televisore. Detto ciò, sarete felici di sapere che gli store che hanno deciso di aderire a questa iniziativa sono numerosi, e abbiamo fatto in modo che possiate acquistare le nuove smart tv sul vostro portale preferito, inserendo in fondo all’articolo i link che vi porteranno direttamente sulle pagine interessate.

Prima di scoprire la lista degli store, vogliamo riassumervi le principali novità delle nuove smart tv Samsung Neo QLED e il perché meritano di essere prese in considerazione da qui in avanti. Come già anticipato, la nuova tecnologia sviluppata dal noto produttore sudcoreano punta a raggiungere la cima più alta in termini di prestazioni ma con costi di produzione più bassi che, potenzialmente, permetteranno agli utenti di portarsi a casa televisori all’avanguardia a prezzi più ragionevoli.

Per fare ciò, Samsung ha abbandonato la tecnologia Direct Full Array, passando ad un sistema di retroilluminazione che utilizza migliaia di piccoli LED per garantire il massimo controllo dell’illuminazione. Il risultato è incredibile, al punto che allo stato attuale non esistono soluzioni che si avvicinano così tanto alla qualità di un pannello OLED. Oltre a fare passi da gigante in termini di qualità visiva, la tecnologia Neo QLED non soffre dello scolorimento che potrebbe presentarsi in un pannello OLED a distanza di anni. Insomma, i vantaggi di questa nuova tecnologia di Samsung sono notevoli e potrebbero mettere le basi per un nuovo standard qualitativo.

Come promesso, in calce troverete la lista degli store che vi permetteranno non solo di acquistare i nuovi televisori, ma anche ricevere in regalo fantastici premi.

