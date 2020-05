Tanti titoli Warhammer in offerta fino all’80% su Humble Bundle!

Humble Bundle ha deciso di deliziare questa settimana i videogiocatori con tutta una serie di offerte fino all’80% su una carrellata di titoli a tema Warhammer. Ad essere disponibili a prezzo scontato sono anche opere decisamente degne di nota come Space Hulk Deathwing, Warhammer Vermintide 2 e Blood Bowl 2. Tali sconti resteranno attivi per ancora circa una settimana e avranno quindi termine giovedì prossimo, il 7 maggio 2020, alle 19:00.

Tra i numerosi titoli a tema Warhammer attualmente in offerta su Humble Bundle possiamo trovare:

Come accennato in apertura di notizia sono però veramente molti i titoli a tema Warhammer attualmente in offerta su Humble Bundle e tra di essi possiamo trovare opere interessantissime come Warhammer 40.000 Space Wolf e Mordheim City of the Damned. A tutto ciò si aggiunge poi una pletora di DLC e contenuti aggiuntivi a prezzo scontato, che rendono ancor più appetitose queste offerte. Gli sconti fino all’80% a tema Warhammer dureranno per circa altri 6 giorni: se siete interessati ad approfittarne il nostro consiglio è quindi quello di fare in fretta. Potete trovare tutti i videogiochi scontati seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli Warhammer in offerta su Humble Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

