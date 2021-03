Tantissimi giochi in super offerta su Eneba per gli sconti di primavera!

All’inizio ufficiale della primavera mancano ancora una manciata di giorni, ma Eneba ha deciso quest’anno di anticipare i tempi e di lanciare una ricca carrellata di offerte su numerosi giochi. Tanti sconti su una lunga selezione di titoli, in grado di soddisfare praticamente ogni palato.

Il nostro consiglio è, come sempre, quello di fare in fretta: non è infatti chiaro fino a quando resteranno disponibili queste incredibili offerte su Eneba.

Tra i giochi in super sconto possiamo trovare dei grandi classici degli ultimi anni come ad esempio Dark Souls 3, che può essere vostro nella sua special edition a poco più di 6 euro, o Monster Hunter World, con il titolo di Capcom che è acquistabile a un super prezzo su Eneba. A essere in fortissima offerta per gli sconti di primavera sono però anche tantissimi altri giochi su Eneba.

Se siete interessati a qualche titolo in particolare o se volete dare un’occhiata a tutta la lista completa potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto.

