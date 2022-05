Dopo che Monclick ha rilasciato la sua promozione con TAN fisso e TAEG a tasso zero, Mediaworld non è rimasta a guardare ed ha risposto pubblicando un’iniziativa simile, puntando tutto sul tasso zero. La promozione sarà valida fino al 26 maggio e prevede la possibilità di acquistare il meglio della tecnologia senza interessi su prodotti a partire da 199 euro.

Il portale, dunque, sorprende ancora una volta i suoi clienti e lo fa attraverso anche una serie di ottimi sconti che, nel settore dei grandi elettrodomestici, possono anche superare la soglia del 50%. Siamo di fronte a una delle migliori occasioni in quanto a convenienza e siamo sicuri che con l’ausilio del tasso zero molti di voi ne approfitteranno per acquistare grandi elettrodomestici, come potrebbe essere il frigorifero Samsung EcoFlex RB38T675DSA, il cui sconto del 47% ha fatto scendere il prezzo originale da 1.299,00€ a soli 679,00€.

Il Samsung EcoFlex RB38T675DSA è un frigorifero che vanta la nota tecnologia Total No Frost, che permette all’elettrodomestico di sbrinarsi automaticamente, facendovi risparmiare tempo e fatica. Ciò è possibile grazie a un’ottima circolazione dell’aria che mantiene la temperatura costante, impedendo così la formazione di ghiaccio. Il sistema di raffreddamento, inoltre, non viene mai messo sotto stress, in quanto le temperature da voi impostate vengono raggiunte molto velocemente, a tutto vantaggio della longevità dei componenti.

Oltre alla tecnologia Total No Frost, il Samsung EcoFlex RB38T675DSA vanta poi la All Around Cooling, una tecnologia che, tramite una serie di ottimizzazioni, fa sì che gli alimenti si conservino molto più a lungo rispetto a una soluzione tradizionale preservando, al tempo stesso, i loro sapori e aromi. Con questo modello, Samsung ha tenuto in forte considerazione l’importanza delle temperature, ed ecco perché ha affidato la freschezza dei cibi anche al Metal Cooling, che compensa ogni perdita di calore dovuta all’apertura delle porte tramite un pannello, un ripiano e un condotto realizzati con materiali adatti in tal senso.

Persino gli scompartimenti interni sono stati ottimizzati, con quello che Samsung chiama Optimal Fresh+, ossia un comparto che può essere usato come cassetto unico o diviso in due zone con temperature diverse. Come se non bastasse, questo modello dispone di un cassetto Humidity Fresh+, la cui umidità può essere regolata a proprio piacimento attraverso una pratica manopola. Tutto questo si trova all’interno di un design essenziale e allineato con i mobili della cucina.

