Su Monclick è tempo di festa! Il noto e-commerce, infatti, compie gli anni e li festeggia con una serie di offerte con sconti fino al 55%. Avrete tempo fino al 31 maggio per acquistare articoli a prezzi shock, potendo scegliere un’infinità di elettrodomestici per la cucina a per il bagno, oltre a soluzioni tech per l’ufficio e per la propria postazione da gaming.

Gli sconti saranno elevati a prescindere dalla categoria merceologica, ma in questa occasione vogliamo segnalarvi quello dedicato a MSI Modern AM241P 11M 084EU, un PC All-in-One moderno ed elegante, scontato ora del 30%. Il prezzo passa da 1.399,00€ a 979,90€, ponendosi tra le migliori opportunità d’acquisto, soprattutto per chi è alla ricerca di un dispositivo capace di farsi apprezzare per le sue numerose e raffinate peculiarità.

MSI Modern AM241P 11M 084EU è il primo PC All-in-One a integrare un controller OSD a 5 vie, il che significa che potrete regolare le impostazioni relative a luminosità, contrasto e colore da un singolo pulsante, studiato per integrare i tipici comandi che vi permetteranno di spostarvi da una finestra all’altra. Questo aiuta il PC ad avere un design ancora più sobrio, come se quello creato da MSI non fosse abbastanza per accontentare gli utenti che prediligono la semplicità, sia estetica che funzionale.

Essendo un All-in-One, sarà come avere sulla scrivania un semplice monitor, anche perché le dimensioni compatte permettono di non distinguerlo da un monitor tradizionale, se non fosse per la presenza di ingressi come la porta LAN, le numerose USB e l’ingresso per microfoni e cuffie. Segnaliamo anche la presenza di una USB Type-C, che potrete usare per ricaricare i vostri dispositivi. Il pannello è un 24 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS, arricchito di anti riflesso e anti sfarfallio, offrendovi cosi un’esperienza di visione senza affaticamenti. A tal riguardo, è presente inoltre la sempre ottima modalità pensata per ridurre l’emissione di luce blu, utile qualora dobbiate trascorrere molte ore davanti al PC.

L’attacco VESA permette a MSI Modern AM241P 11M 084EU di essere posizionato anche a muro, rendendolo la soluzione perfetta per chi preferisce lasciare la scrivania più libera possibile. Grazie alla tecnologia MSI Instant Display, potrete usare questo PC anche come secondo monitor, senza dover fare il reboot del sistema. La webcam non è integrata nel pannello, essendo quest’ultimo sottilissimo, ma viene offerta inclusa nel prezzo, potendo quindi installarla e rimuoverla in qualsiasi momento. Scaricando l’app MSI Center, potrete poi fare in modo che l’audio sia privo di rumori di sottofondo, consentendovi di farvi ascoltare sempre in modo chiaro.

MSI Modern AM241P 11M 084EU è indubbiamente un PC All-in-One perfetto per tutti coloro che cercano grandi prestazioni in un dispositivo compatto, ma non è l’unico prodotto interessante di queste offerte Monclick, per questo vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tanti altri articoli.

