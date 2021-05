Tekken 7, Code Vein e molti altri giochi a un prezzo super nel nuovo Humble Best of Bandai Namco Bundle!

Humble Bundle ha deciso questa volta di superarsi e di lanciare uno dei bundle più interessanti degli ultimi mesi. Comprendendo giochi come Tekken 7, Tales of Zestiria, Project Cars 3 e Code Vein l’Humble Best of Bandai Namco Bundle offre infatti una carrellata di super giochi a un prezzo incredibile. Il tutto fino solo al prossimo 2 giugno.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Pac-Man 256

Con almeno 9,95 euro si potrà avere anche:

Tekken 7

Tales of Berseria

Katamari Dancing Reroll

Aumentando l’offerta a 15,57€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Tales of Zestiria

Rad

Little Nightmares Complete Edition

Con almeno 16,58€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Code Vein

Project Cars 3

Acquistando l’Humble Best of Bandai Namco Bundle non solo sarà possibile ottenere un gran numero di ottimi giochi a un ottimo prezzo, ma anche fare una buona azione. Parte dei proventi della vendita del bundle verranno infatti devoluti ad associazioni benefiche come Active Minds. Un ottimo modo insomma per arricchire la propria libreria digitale e al contempo fare anche del bene.

Questo ricchissimo Humble Best of Bandai Namco Bundle rimarrà disponibile all’acquisto solo fino al prossimo 2 giugno. Inutile dire, insomma, che se siete interessati a farlo vostro vi conviene approfittarne il prima possibile. Potete trovare questo ricco bundle seguendo comodamente l’indirizzo qua sotto.

