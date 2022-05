Con l’arrivo della bella stagione e delle prime giornate di sole e calura, molti di voi staranno cominciando a progettare quelle che sono le prime gite fuori porta o, perché no, staranno già programmando quelle che sono le ormai imminenti vacanze estive.

Se l’avventura e la vita all’aria aperta sono il vostro pallino ma se, al contempo, vi trovate sguarniti di una tenda con cui affrontare la vita in campeggio o le vostre notti fuori, allora sarete felici di sapere che su Amazon è disponibile con uno sconto del 16% la splendida tenda Coleman Coastline 3 Plus, ottima per 2 o 3 persone (anche 4 nel caso di 2 bambini), ed oggi in vendita a soli 151,99€, contro i 179,99€ del prezzo originale.

Compatta ma spaziosa, la Coleman Coastline 3 Plus è un tenda con design a tunnel pratica e funzionale, strutturata di modo che ci sia distinzione tra lo spazio per dormire ed una zona giorno, in cui magari pranzare riparati da sole, o da utilizzare per cambiarsi senza trovarsi costretti nello spazio occupato dai sacchi a pelo.

Ampia e ben ventilata, la Coleman Coastline 3 Plus è realizzata prettamente in poliestere, con una base isolata in PVC onde evitare la traspirazione dell’umidità notturna, e per scongiurare al massimo l’ingresso nella tenda dell’acqua nel caso in cui, sfortunatamente, ci si imbatta in qualche pioggia estiva.

Concepita come una tenda fresca e leggera, dunque adatta per lo più alla stagione estiva ed a quella primaverile, è supportata da una resistente paleria in fibra di vetro, leggera e flessibile, che non solo rende il trasporto della tenda più comodo, ma vi garantirà anche una buona durabilità negli anni, oltre che una buona elasticità dei pali che, oltre a supportare il peso della struttura in tessuto devono, ovviamente, poter resistere anche ai venti e ad eventuali strappi e torsioni.

Caratterizzata da un’ampia veranda, a cui si contrappone un abside piccolo ma funzionale, la la Coleman Coastline 3 Plus è facilissima da montare, è resistente al vento, ed offre un buon numero di tasche interne, con tanti alloggiamenti in cui stipare oggetti, biancheria ma anche la cavetterie che ormai fa parte anche dell’equipaggiamento dei moderni (e tecnologici) escursionisti.

Di dimensioni generose, con i suoi 4,4 x 1,9 x 1,5 metri la Coleman Coastline 3 Plus è la tenda ideale per un piccolo gruppo di escursionisti. Spaziosa per due persone, è in realtà progettata per ospitare comodamente, sia nella zona notte che in quella giorno, 3 persone, ma può facilmente adattarsi ad un piccolo nucleo familiare, specie se composto da 2 adulti e 2 bambini.

