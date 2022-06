Se avete il pallino per l’avventura e volete passare la prossima estate in giro in escursione o, perché no, semplicemente in campeggio optando per una soluzione comoda ed economica, allora questa è l’offerta che fa al caso vostro!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’ottima tenda Salewa Atlas III, oggi venduta con uno sconto del 29% sul prezzo originale di 160,00€, portando così il prezzo ad appena 114,00€, che per una tenda di queste dimensioni non sono affatto male!

Progettata per un massimo di 3 persone, e valida sia per il trekking quanto per il campo fisso, la Salewa Atlas III è una tenda in stile igloo comoda e confortevole, pensata per occupare il minore spazio possibile una volta chiusa, garantendo così il massimo della trasportabilità.

Il merito è anche della attenzioni tecniche di Salewa in fase di realizzazione sicché, pur garantendo resistenza, impermeabilizzazione e resistenza al vento, la Atlas III pesa appena 2,9 Kg, così che anche il trasporto in spalla non si proponga come un problema.

I materiali, del resto, parlano da se: paleria in fibra di vetro compound, una tenda in poliestere leggero e traspirante, per lasciar passare l’aria, e un sovratelo impermeabile ripstop, per proteggere dai raggi solati dannosi e, ovviamente, dall’acqua, pur non impedendo la buona traspirabilità della struttura.

Ottima per la primavera e per l’estate, la Salewa Atlas III è, insomma, una buona scelta per chiunque voglia passare la prossima estate all’avventura e sotto le stelle, ed il fatto che oggi sia venduta ad un prezzo così scontato non fa che rendere l’acquisto ancor più convincente e conveniente!

Per questo, vi invitiamo a concludere l’affare subito, quanto meno fintanto che la Atlas III è disponibile a prezzo scontato, ed ecco perché vi rimandiamo direttamente alla pagina che Amazon sta dedicando alla promozione, così da portarvi subito a casa questo splendido prodotto!

