The Witcher: tutta la saga in offerta su Humble Bundle fino all’85% di sconto!

Buone nuove per tutti coloro che hanno sempre guardato con un discreto interesse la saga di GDR The Witcher e non hanno mai avuto l’occasione per provarla: Humble Bundle ha infatti messo in offerta sul proprio store tutti i titoli della serie con offerte fino all’85% di sconto. Un’ottima occasione, quindi, per mettere le mani su una serie di titoli validissimi e longevi ad un prezzo irresistibile.

Tra i titoli attualmente in offerta troviamo:

Ad essere attualmente in offerta su Humble Bundle sono però anche altri titoli appartenenti alla saga di The Witcher e tra di essi possiamo trovare Thronebreaker, The Witcher Adventure Game e, ovviamente, anche singolarmente le due espansioni del terzo capitolo della saga, ossia Hearts of Stone e Blood and Wine. Una serie di titoli, come avete visto, in fortissima offerta con sconti che arrivano fino all’85%. Nel caso siate interessati a fare vostro qualcuno di questi titoli il nostro consiglio è quello di fare in fretta: gli sconti sulla saga di The Witcher finiranno infatti tra soli tre giorni! Potete trovare tutti i titoli in offerta comodamente nel link qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli The Witcher in offerta su Humble Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!