The Yakuza Remastered Collection al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile un’ottima promozione sulla bellissima The Yakuza Remastered Collection: cofanetto in esclusiva per PS4 e contenente i capitoli 3, 4 e 5 della popolare serie Yakuza (o Ryu Ga Gotoku secondo la titolazione originale). Si tratta di un’occasione da non lasciarsi scappare, poiché si tratta del prezzo più basso di sempre mai certificato per questa ottima collection: ovvero appena 40,78€, in virtù degli originali 59,99€!

Tre titoli, tre perle di giocabilità, per un totale di centinaia di ore di gioco: la serie Yakuza si è contraddistinta negli anni per la sua ricchezza narrativa, il suo carattere e soprattutto la sua varietà, offrendo ai giocatori un vero e proprio parco giochi interattivo, ricolmo di cose da fare e con un occhio attento nel riproporre i vizi ed i vezzi della cultura nipponica, esaltandone le tradizioni ma anche le esagerazioni. Forte di un successo in patria clamoroso, Yakuza è approdata con grande favore di pubblico e critica anche nel resto del mondo dove, complice una serialità serrata ma sempre attenta alla qualità, si è consacrata con ben 6 titoli principali, più innumerevoli spin off. Grazie alla The Yakuza Remastered Collection potrete quindi completare la vostra collezione, visto l’ottimo impegno di Sega nel riproporre tutta la serie principale su PS4 con delle rimasterizzazioni davvero eccellenti dal punto di vista tecnico e dell’adattamento ai controlli di gioco. Fidatevi di noi: per poco più di 40€ sarebbe un peccato lasciarsi scappare questa bellissima collezione!

