Tile Mate: dispositivo smart per non perdere più le chiavi, scontato del 40%!

Se siete soliti perdere gli oggetti, ad esempio le chiavi, i dispositivi smart come il Tile Mate vi faranno risparmiare molti grattacapi, e ora che quest’ultimo viene proposto in offerta da Amazon non ci sono motivi per non cogliere al volo l’occasione.

Come avrete notato, questa offerta è stata attivata poche ore dopo la conclusione del Black Friday, a dimostrazione di come il colosso dell’e-commerce non voglia prendersi neanche una pausa dalle offerte, pubblicando sempre nuove occasioni interessanti con l’obbiettivo di far risparmiare i suoi utenti. Come detto, la proposta in oggetto vede protagonista uno dei più popolari dispositivi di tracking, in grado di farvi trovare in pochi secondi ciò che avete attaccato vicino al Tile Mate. Il prezzo di questo dispositivo ammonta a 24,99€, ma dopo uno sconto del 40% crolla a soli 14,99€.

Grazie all’ausilio di un semplice portachiavi, potrete attaccarlo a borse, mazzi di chiavi e, in generale, a tutto quello che non volete vada perso. Per permettervi di ritrovare gli oggetti smarriti, il Tile Mate si affida alla tecnologia bluetooth, ma tramite l’applicazione ufficiale sarà capace di ritrovare gli oggetti fino ad una distanza massima di 60 metri. Il ritrovamento dell’oggetto avverrà in una manciata di secondi, dal momento che l’applicazione vi indicherà l’esatta posizione di quest’ultimo, portandovi fino a pochi centimetri.

Vale la pena segnalare poi la possibilità di abbonarsi a Tile tramite l’applicazione e ricevere avvisi intelligenti e la sostituzione gratuita della batteria. Insomma, un dispositivo che potrebbe tornarvi utile nella vita quotidiana, e ora che viene proposto a questa cifra così irrisoria non potete non aggiungerlo al carrello e completare l’acquisto.

Detto ciò, il consiglio finale rimane sempre lo stesso: continuate a seguire le nostre pagine perché, come potete vedere, ne vale la pena e siamo sempre pronti a segnalarvi le migliori offerte.

