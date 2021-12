Torna il Sottocosto Mediaworld: che prezzi! Prezzi ribassati fino al 19 dicembre!

Dato che siamo vicinissimi al Natale, abbiamo deciso di segnalarvi i nuovissimi sconti del Sottocosto Mediaworld. Questo periodo di promozione, tra le più convenienti che potete trovare sullo store nel corso dell’anno, durerà fino 19 dicembre. Avrete quindi tutto il tempo di scegliere con attenzione cosa acquistare, dati i fortissimi ribassi, in modo tale da assicurarvi degli ottimi regali di Natale!

Le offerte, numerose su tutto lo store, sono presenti su ogni genere di prodotto a partire dalla telefonia fino ai piccoli e ai grandi elettrodomestici, proponendovi moltissimi spunti d’acquisto: da un nuovo performante MacBook Air a meno di 1.000,00€ fino a una nuovissima lavatrice LG scontata di più del 60%! Mediaworld vi propone veramente dei ribassi allettanti!

Si parla di prezzi veramente da capogiro e, soprattutto, su qualsiasi tipologia di articolo con ribassi che riescono a toccare anche il 70%! Prima di lasciarvi alla nostra accurata selezione di prodotti, in cui abbiamo inserito tutti i prodotti con il rapporto qualità/prezzo più valido, vi segnaliamo il MacBook Air 13″ da 256GB a “soli” 949,00€, un’occasione da non perdere assolutamente!

Entrando nel dettaglio di questo ottimo prodotto: possiede un ottimo display in retina e un chip Apple M1, che non solo lo rende assolutamente performante ma anche in grado di raggiungere 15 ore di attività continua, con un solo ciclo di ricarica; questo modello parte con ben 8GB di RAM che, grazie all’ottimizzazione del sistema operativo MacOS, gli permettono di lavorare anche meglio di altri PC con specifiche tecniche maggiori. A differenza della scorsa generazione di MacBook Air, questa versione, ovvero il modello base, parte con un’ottima SSD da 256GB che vi permetterà di archiviare senza alcun problema. Indubbiamente una promo da tenere in considerazione prima del 19 diembre!

In conclusione, non solo vi consigliamo di dare uno sguardo a tutte le offerte Mediaworld presenti sullo store, ma vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Telefonia

Computer e Smart Home

TV

Grandi elettrodomestici

Piccoli elettrodomestici

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!