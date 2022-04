ATTENZIONE Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

Tornano su Amazon le offerte dedicate alle bevande come vini, birri e distillati di alta qualità, proposte in questa occasione con prezzi davvero convenienti, con sconti che arrivano anche oltre il 20%. Un ottimo modo per tenere a in ordine la propria cantina o fare un regalo sempre gradito.

La selezione è cospicua, e vi permetterà di fare scorta di birra per le serate da passare in compagnia con gli amici o scegliere una pregiata bottiglia di whiskey per godere del suo gusto deciso nelle serate importanti, senza dimenticare i vini DOC adatti come accompagnamento alla buona cucina.

Tra le proposte vogliamo segnalarvi la Johnnie Walker Gold Label, bottiglia da 700ml del celebre marchio che oggi è disponibile a soli 35,12€, grazie a uno sconto del 21% sul suo originale listino di 46€ che ne fa il miglior prezzo attualmente sul mercato.

Questa rinomato blended scotch whisky invecchiato 18 anni è perfetto per le occasione speciali, grazie alla sua miscela di qualità inizialmente creata a scopo celebrativo e che è presto diventata iconica per la sua capacità di unire i sapori e i profumi di malto e cereali provenienti da tutta la Scozia. Un perfetto regalo per le feste, può essere assaporato nei momenti importati in un classico cocktail scozzese, liscio, con ghiaccio, ghiacciato o con acqua, mantenendo un sapore deciso e audace, in cui emergono frutta e vaniglia accanto a note legnose speziate e dolci.

Johnnie Walker Gold Label è quindi una scelta perfetta per un regalo o per la nostra degustazione, unendo la tradizione di un celebre marchio all’intensità di un wiskhey dal grande carattere. Ma non si tratta del solo prodotto in offerta, vi invitiamo quindi a visionare la pagina dedicata per scoprire tutte le altre interessanti proposte di Amazon.

