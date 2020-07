Tornano le offerte del Tecno Show Euronics: tanti prodotti con sconti oltre il 40%!

A grandissima richiesta tornano da Euronics le incredibili offerte del Tecno Show, una promozione così bella da sembrare un vero e proprio spettacolo. Infatti fino al 12 luglio ci saranno degli sconti che arriveranno addirittura a tagliare i prezzi del 40% su molti prodotti. Oltre alla consegna gratuita, in questa promozione è possibile avvalersi anche dell’opzione di ritiro in negozio veloce, dove entro 4h sarà possibile andare a ritirare e pagare il prodotto selezionato.

Oltre ad elettrodomestici e numerosi altri oggetti essenziali in casa, è possibile notare anche una nutrita selezione di videogame a prezzi scontati per le principali console di gioco fra cui PlayStation, Nintendo Switch e per quanto riguarda Xbox anche un bundle contenente la console il Star Wars Jedi Fallen Order . Non sarebbe stato Tecno Show senza i computer, ed infatti è presente una vasta selezione di macchine fra cui i convertibili di Microsoft, desktop e notebook fa cui il Lenovo Ideapad 3 15IIL05 che arriva a costare 449,00€ anziché 549,00€. Questo maneggevole computer da 15,6″ è dotato di un processore Intel Core i3 e di una RAM da 8 GB, con SSD da 256 GB, ed ha installato Windows 10 che ne ottimizza le ottime prestazioni ed una elevata velocità di calcolo. Con il suo peso di appena 1,85kg questo notebook è perfetto per esser trasportato senza preoccupazioni, ed è adatto per lo studio e per il lavoro anche grazie alle sue tre prese USB, di cui due USB 3.0, e di una presa multi card reader, in grado di leggere le schede di memoria di vario formato.

Gli articoli coinvolti nel Tecno Show Euronics sono molti e noi vi abbiamo selezionato quelli che reputiamo essere le offerte migliori, ma il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo da poterle vedere tutte e trovare l’offerta più adatta a voi, il tutto entro il 12 luglio. L’ultima cosa che vogliamo fare prima di lasciarvi allo spettacolo di sconti Euronics, è il ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!