TV OLED da 48″ al prezzo più basso di sempre nel Freedom Black Friday di Unieuro

Se siete alla ricerca di una grandiosa promozione che vi permetta di rinnovare i vostri elettrodomestici, allora questa è l’occasione che stavate aspettando! Da Unieuro parte l’iniziativa Freedom Black Friday, valida fino al 1° luglio che vi permetterà di portare a casa tantissimi prodotti con prezzi eccezionali e il tutto senza pagare la spedizione! E se siete alla ricerca di una Smart Tv per godere al meglio dei vostri film e delle vostre serie Tv, allora sappiate che abbiamo quello che fa per voi!

Tra i prodotti aderenti a quest’iniziativa, segnaliamo l’ottima Smart TV LG OLED48CX6LB 4k disponibile al prezzo di 1099,00€ anziché 1699.00€, a seguito di uno sconto del 37% che vi permetterà di risparmiare ben 650€! Ma attenzione: oltre alla spedizione gratuita, segnaliamo che all’acquisto di questa Smart TV ricevere subito in regalo le splendide cuffie LG TONE Free FN6 del valore di 149€, un ulteriore motivo per non lasciarvi sfuggire quest’occasione imperdibile occasione!

Dotata di un pannello da 48 pollici con una risoluzione 4k Ultra HD, lo Smart TV LG OLED48CX6LB 4k garantisce con i suoi oltre 8 Milioni di pixel autoilluminanti neri e colori perfetti per immagini sempre nitide! L’incredibile processore α9 Gen3 regola automaticamente l’immagine, disattivando l’effetto “motion smoothing” per un effetto “full motion”. Potrete finalmente guardare i vostri film proprio come se foste al cinema!

Questo televisiore vanta anche un sistema operativo Web OS, che consente di accedere a tutte le applicazioni di video on-demand come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. E poi, supporta pienamente i migliori assistenti vocali, come l’Assistente Google e Amazon Alexa, per poter accedere alla domotica casalinga mediante il telecomando.

Insomma, come avrete capito le offerte di quest’incredibile iniziativa lanciata da Unieuro sono davvero tantissime, e il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina, per scoprirle tutte e trovare il prodotto che meglio si adegua alle vostre esigenze! Per rimanere aggiornati ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

