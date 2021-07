UEFA EURO 2020: Gommadiretto regala un voucher da 11€

Vi segnaliamo che Gommadiretto, portale specializzato nella vendita di pneumatici per auto, in occasione del calcio d’inizio di Uefa Euro 2020, ha da poco inaugurato una nuova iniziativa molto interessante che, fino al prossimo 11 luglio 2021, vi permetterà di ottenere un codice sconto del valore di 11,00€ acquistando articoli per almeno 200,00€.

Per poter sfruttare questa occasione è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, bisogna acquistare prodotti come pneumatici, ruote complete o cerchi, direttamente dal seguente indirizzo. Dopo aver completato il modulo di partecipazione durante la conferma dell’ordine e successivamente acquistato il prodotto scelto, riceverete via e-mail il codice sconto da utilizzare in qualsiasi futuro acquisto.

Questa promozione non rappresenta soltanto una buona occasione per poter recuperare gomme a prezzi scontati, ma anche di aumentare la sicurezza durante un ipotetico viaggio, sia di lunga che di breve tratta. La lista degli articoli promozionati, difatti, comprende anche un buon numero di pneumatici estivi che, rispetto a quelli classici invernali, migliorano sensibilmente il grip sull’asfalto e, di conseguenza, aumentano le prestazioni dell’auto, durante le giornate calde.

Chiaramente, Gommadiretto commercializza pneumatici di ogni tipo e saprà consigliarvi il modello più adatto alla vostra autovettura. Per poter ricevere dei suggerimenti, il portale permette agli interessati di inserire il modello della propria auto e alcune delle sue caratteristiche tecniche, in modo tale da suggerirvi la gomma perfetta per le vostre esigenze, senza perdite di tempo.

Detto ciò, il nostro consiglio è sempre quello di visitare la pagina ufficiale del portale, al seguente indirizzo, e di seguire le voci per poter scegliere il miglior pneumatico per vostra auto. Prima di lasciarvi, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!