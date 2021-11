Ultimo giorno del Black Friday Mediaworld: 10 ultime offerte da non perdere!

Il Black Friday è ufficialmente dietro l’angolo, eppure diversi rivenditori hanno anticipato le promozioni, come nel caso di Mediaworld! Sulla pagina del rivenditore, infatti, sono presenti tantissime offerte che coinvolgono articoli appartenenti alle più disparate categorie, con la possibilità di risparmiare decine e decine di euro.

In questo articolo abbiamo pensato di proporvi le dieci promozioni da non lasciarsi sfuggire assolutamente, in quanto l’iniziativa anticipata del Black Friday terminerà ufficialmente allo scoccare della mezzanotte. Ciò detto, prima di svelarvi la nostra rassegna, vi ricordiamo che abbiamo scelto diversi prodotti hi-tech, in particolare i migliori della categoria di riferimento.

LG F4WV510S0E

Come primo prodotto, vogliamo consigliarvi l’acquisto della lavatrice a carica frontale LG F4WV510S0E. Si tratta di un vero concentrato di tecnologia, dato che possiede tutto il necessario per eccellere in contesti abitativi di modeste dimensioni. Con una classe di efficienza energetica B e una capacità di carico di 10,5 kg, questa lavatrice saprà accontentare i casalinghi e le casalinghe più esigenti.

VEDI OFFERTA

Samsung Neo QE65QN90A

In questo particolare articolo non poteva mancare un televisore. Il nostro consiglio è quello di acquistare il Samsung Neo QE65QN90A, in quanto rappresenta il migliore della sua categoria di riferimento. Vanta un pannello QLED da 65” con risoluzione in 4K UltraHD (ossia 3840 x 2160 pixel) e una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

VEDI OFFERTA

Samsung Galaxy Buds Pro

Desiderate acquistare degli auricolari Bluetooth? Mediaworld ha pensato bene di scontare i Samsung Galaxy Buds Pro! Stiamo parlando di un prodotto eccellente, sia dal punto di vista delle funzionalità hardware che software, dato che possiede la connettività Bluetooth 5.0, una certificazione IPX7 e una serie di sensori, con la possibilità di attivare la cancellazione attiva del rumore!

VEDI OFFERTA

iRobot Roomba 974

L’iRobot Roomba 974 è uno dei migliori robot aspirapolvere in commercio perché coniuga un rapporto qualità/prezzo da non trascurare. Innanzitutto, possiede un motore elettrico capace di erogare una potenza pari a 33W e un raccoglitore per la polvere con una capienza di 0,6 litri. L’autonomia è di 75 minuti, l’ideale per pulire case fino a 100 metri quadri.

VEDI OFFERTA

Huawei Band 6

Chi desidera una smart band troverà interessante (con ogni probabilità ndR) la Huawei Band 6! Stiamo parlando di un bracciale intelligente con un display AMOLED da 1,47 pollici, che integra al suo interno una serie di programmi per la maggior parte delle discipline sportive. Non manca il Bluetooth 5.0 per una sincronizzazione con il proprio smartphone veloce.

VEDI OFFERTA

BOSCH WTW85449IT

Un altro prodotto da acquistare senza batter ciglio è l’asciugatrice Bosch WTW85449IT. Rappresenta un campione di efficienza energetica, dato che vanta la certificazione A ++. Con una capacità di carico di ben 9 kg, questa asciugatrice può soddisfare le esigenze di una famiglia di medie dimensioni. Poi, non manca la funzionalità antipiega e la partenza ritardata (per tenere a bada i consumi).

VEDI OFFERTA

Xiaomi Mi Watch Lite

Qualora siate alla ricerca di uno smartwatch dalle ottime funzionalità, allora vi consigliamo di dare uno sguardo allo Xiaomi Mi Watch Lite. Innanzitutto, possiede un display LCD da 1,4 pollici transflettivo, per consentire una corretta visione delle notifiche anche sotto al sole. Tra le sue caratteristiche troviamo un sensore di frequenza cardiaca, un accelerometro, un giroscopio, un sensore di luce, una bussola e un barometro.

VEDI OFFERTA

Xiaomi 11T 5G da 128 GB

Xiaomi è diventata una delle migliori società produttrici di smartphone. A testimoniare è uno dei suoi recenti dispositivi, il Xiaomi 11T 5G da 128 GB. Stiamo parlando di un prodotto che rappresenta un ottimo compagno di avventura, in quanto possiede un potete processore, una batteria capiente e discrete funzionalità software!

VEDI OFFERTA

Samsung Galaxy Tab S7 FE da 64 GB

I tablet sono tornati alla ribalta e tra questi vi consigliamo il Samsung Galaxy Tab S7 FE, in particolare il modello con 64 GB di spazio d’archiviazione. Al suo interno troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 750G, che gestisce un display da 12,4 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel. Per quanto concerne il comparto connettività, questo tablet può fare affidamento a WiFi, GPS e Bluetooth 5.0.

VEDI OFFERTA

Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB

Chiudiamo con un altro tablet, questa volta prodotto da Lenovo. Il nome del prodotto in questione è Lenovo Tab P11, in particolare il modello con Wi-Fi e 64 GB di spazio d’archiviazione. Si tratta del perfetto dispositivo multimediale, dato che vanta un display LCD da 11 pollici con risoluzione 1200 x 2000 pixel, dunque perfetto per guardare i contenuti dai migliori servizi di streaming on-demand.

VEDI OFFERTA