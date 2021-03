Ultimo giorno per acquistare Super Mario 3D-All Stars!

Con la fine del mese di marzo, sono molte le promozioni che giungeranno al termine, e tra esse vi segnaliamo anche la rimozione dagli store, dell’ottima collection che Nintendo ha dedicato al suo beniamino.

Parliamo ovviamente della Super Mario 3D-All Stars, una collezione che la casa di Kyoto ha pubblicato in concomitanza dei festeggiamenti per i 35 anni dalla nascita di Mario e che, con la fine di marzo, verrà rimossa da tutti gli store (compreso quello Nintendo) sia in formato fisico che digitale.

Non c’è nessun mistero dietro questa scomparsa, ma una precisa volontà da parte di Nintendo di creare un titolo celebrativo e “limitato”, con un annuncio di rimozione che è stato diffuso sin dal periodo che ha preceduto la pubblicazione e che porterà il gioco ad una disponibilità molto limitata, per mezzo sia delle rimanenze fisiche, ancora in stock ai rivenditori che ne possiedono delle copie, sia attraverso il mercato di rivendita secondario.

In ambo i casi, come prevedibile, i prezzi di questa collection non potranno che salire, facendo della giornata di oggi quella che è forse la vostra migliore e ultima occasione per acquistarlo ad un prezzo che sia nei confini di quello originale di 59,99€.

Un acquisto davvero consigliato, tanto per i giocatori storici dei titoli di Mario, tanto per i newcomer delle console Nintendo, che permetterà a tutti di godere di tre pietre miliari nella storia di Mario, ovvero: Super Mario 64, classico della storia videoludica in tre dimensioni, Super Mario Sunshine, riuscito episodio dalle tematiche particolarmente estive, e, infine, il primissimo Super Mario Galaxy, ossia uno dei videogiochi più belli e amati di sempre con protagonista l'(ex) idraulico baffuto.

Tre ottimi titoli, rimasterizzati in alta definizione e adattati più che dignitosamente ai controlli di Nintendo Switch, il cu acquisto già consigliatissimo, diventa oggi un vero e proprio obbligo morale, specie perché – come detto – è plausibile presupporre che i prezzi di questo titolo saliranno davvero alle stelle, tanto nel corso dei prossimi giorni, quanto dei prossimi anni. Un trittico di ottimi titoli insomma che, da domani, diverrà anche un pezzo da collezione per tutti i fan Nintendo (e non).

Dove acquistare Super Mario 3D All Stars

