Se siete amanti dei viaggi e state cercano l’offerta più conveniente per prenotare le vostre vacanze estive, vi consigliamo di dare uno sguardo alla promozione disponibile sul sito di Last Minute fino al 30 giugno! L’azienda propone da sempre viaggi super convenienti, scontati dal 15% in su rispetto ad altri store, ma al momento potrete ottenere il 40% di ribasso sul voucher volo+hotel con un semplice coupon.

Copiando e incollando il codice GIFTSUM40 nell’apposito box, subito prima del checkout, potrete portare a casa il buono regalo da 50€ a soli 30€. Portato a casa il vostro voucher dalla validità di ben 12 mesi, avrete la possibilità di prenotare un pacchetto composto da volo e soggiorno in hotel a prezzo super conveniente. Avrete la massima libertà di scelta per quanto riguarda la destinazione, le date del soggiorno e il numero dei passeggeri. Per questo, vi consigliamo di prenotare la vostra vacanza il prima possibile, prima che i codici a disposizione terminino!

Come potrete attivare il voucher volo+hotel una volta ricevuta la conferma d’acquisto via e-mail? Vi basterà andare sul sito www.it.lastminute.com, scegliere la destinazione che preferite e poi inserire le informazioni che contiene nell’apposito campo, prima di prenotare. A questo punto, il totale di prenotazione scenderà automaticamente, senza che dobbiate aggiungere altro prima di pagare.

Sul sito potrete scegliere tra tantissime sottocategorie tra navigare, a partire dalle destinazioni top con mete prescelte dalla maggior parte degli utenti, le proposte di vacanza solo ed esclusivamente in Italia e anche la fantastica categoria “lasciati ispirare”. Tra le mete italiane più interessanti con la formula volo+hotel potrete scegliere tra Salento, Sicilia, Rodi e molte altre ancora. In alternativa, alcune opzioni valide sono Mykonos, Fuerteventura e Formentera tra le più richieste su Last Minute.

Termini e condizioni:

È valido per tutte le offerte volo+hotel disponibili sul sito www.it.lastminute.com nella sezione “Volo + Hotel”;

sul sito www.it.lastminute.com nella sezione “Volo + Hotel”; È utilizzabile una sola volta ;

; È integrabile con carta di credito;

I Buoni regalo volo + hotel non sono cumulabili tra loro né con altri voucher o con altre promozioni (ad esempio quelle attive sui metodi di pagamento o attività di cashback);

né con altri voucher o con altre promozioni (ad esempio quelle attive sui metodi di pagamento o attività di cashback); Il voucher non può essere convertito in denaro e/o in altri beni/servizi né tantomeno essere venduto in alcun modo;

e/o in altri beni/servizi né tantomeno essere venduto in alcun modo; Deve essere attivata/regalata entro 1 mese dall’acquisto ed è valida per 12 mesi dall’attivazione/regalo per l’effettiva prenotazione del viaggio desiderato. Il periodo effettivo di viaggio può essere anche successivo alla data di scadenza;

ed è valida per 12 mesi dall’attivazione/regalo per l’effettiva prenotazione del viaggio desiderato. Il periodo effettivo di viaggio può essere anche successivo alla data di scadenza; Deve essere utilizzato con l’indirizzo e-mail con cui è stato attivato o a cui è stato regalato.

Le promozioni di cui vi abbiamo parlato sono solo alcune delle numerose proposte che godono di sconti super validi, in questo periodo di offerte, per questo motivo non dovreste assolutamente dimenticarvi di dare subito uno sguardo approfondito alla pagina pagina Last Minute dedicata.

N.B. Ricorda di inserire il coupon GIFTSUM40 nell'apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

