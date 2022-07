Il mese di luglio è arrivato, ed è tempo di pensare seriamente alle vacanze estive, con le prime partenze già fissate per questo fine settimana, e con viaggi di andata e di ritorno che, come da tradizione, si protrarranno fino al mese di settembre.

Certo, viaggiare è un piacere, ma non sempre il piacere si sposa alla sicurezza, specie se si viaggia in auto, dove si è soggetti anche alla guida incauta di chi ci circonda. Per questo, prima di mettervi in viaggio, potreste optare per l’acquisto di una dash cam, ovvero di un dispositivo che vi permetta di registrare il vostro viaggio in auto sia dal fronte che dal retro dell’auto, per tutelarvi nel caso di incidenti (ben chiaro che vi si augura un viaggio sicuro e privo di problemi).

Per questo vi segnaliamo che su Amazon, in queste ore, è in sconto la dash cam del brand emergente Redtiger, che sul portale è in sconto del 18%, ed è pertanto acquistabile a soli 135,89€ in virtù degli originali 165,89€. Un prezzo, tutto sommato, più che conveniente, visto il rincaro che questa fascia di prodotti subisce ciclicamente nel periodo estivo.

Equipaggiata con un efficiente sensore Sony STARVIS, ideato per registrare video ad una risoluzione massima in 4K, la dash cam Redtiger è dotata di un occhio grandangolare anteriore a 170 gradi, ed uno posteriore a 140 gradi, ed è in grado di leggere segnali stradali e targhe in tempo reale, anche quando si mantiene una velocità sostenuta.

In questo modo gli angoli ciechi sono ridotti al minimo, e sarà possibile registrare tutte le informazioni utili in caso di sinistri o collisioni, così da risultare nel giusto in caso di controversie. Come se non bastasse, questa dash cam dispone anche di una funzionale modalità notturna, grazie ad un eccellente obiettivo ottico con un’apertura F1.5 ultra-ampia e 6 strati, in grado di catturare le immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Come se non bastasse, a differenza di altri prodotti simili, questa dash cam è persino equipaggiata di alcuni ottimi extra, che rendono l’esperienza di guida più sicura e confortevole, come ad esempio un GPS integrato utile registrare il tragitto di guida, oltre che a monitorare posizione e velocità, nonché un sensore G integrato, in grado di rilevare vibrazioni e collisioni improvvise, così da effettuare registrazioni di emergenza.

A chiudere quello che, indubbiamente, è un ottimo prodotto, c’è poi un sistema di connessione wi-fi integrato, che vi permetterà di collegare la dash cam ad una apposita app per smartphone (disponibile sia per iOS che per Android), e con cui tenere traccia delle informazioni registrate, oltre che poter usufruire della visione diretta dei video registrati.

Insomma, in vista delle vacanze, o comunque dei propri viaggi in auto, una dash cam può indubbiamente fare la differenza in termini di sicurezza e, per questo, vi invitiamo a non indugiare otre ed a procedere al vostro acquisto visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, così da mettere questa dash cam nel carrello prima che i prezzi tornino a salire.

