Instant Gaming, lo shop di key digitali per eccellenza per il nostro territorio e non solo, ha promosso un’iniziativa davvero interessante per chi desidera ottenere una console di nuova generazione. Infatti, fino allo scoccare della mezzanotte, vi permette di partecipare ad un giveway con la possibilità di ricevere una PS5 Digital Edition!

Questa fantastica iniziativa non è altro che una celebrazione dei primi dieci anni di attività per l’e-commerce e scadrà ufficialmente quest’oggi con, appunto, PS5 Digital Edition. I premi, fino a questo momento, sono stati incredibili, come nel caso di Nintendo Switch, Xbox Series X, Steam Deck e una Nvidia RTX 3080. Ecco la lista completa:

Instant Gaming

20/05: Nvidia RTX 3080

21/05: Monitor Xiaomi Mi Curved da 34″

22/05: Memoria RAM Corsair RGB DDR5 32 GB

23/05: Disco rigido SSD Samsung 980 PRO da 2TB

24/05: Processore Intel Core i9-10900KF 3.70 GHz

25/05: Nintendo Game Boy personalizzato

26/05: Nintendo Switch OLED

27/05: Xbox Series X

28/05: Steam Deck

29/05: PS5 digital

Come abbiamo ampiamente anticipato, l’ultimo premio PS5 Digital Edition, ossia la console di ultima generazione sviluppata da Sony, che permette di accedere ad un catalogo sempre crescente di videogiochi, e di riprodurli al massimo del dettaglio, in 4K e 60 FPS. Chiaramente, per tentare di portarsela a casa, è necessario cliccare al link qui sotto e, dopodiché, premere il bottone di partecipazione. Con alcuni accorgimenti proposti dal sito, entrerete a far parte della lista dei potenziali vincitori e attendere il verdetto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!