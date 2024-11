Vinci questa bellissima lampada a tema Super Mario! PREMIO SICURO!

È arrivato un nuovo concorso Dixan, portando con sé un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi e dei personaggi iconici del mondo di Super Mario. Attivo fino al 2 febbraio 2025, il concorso premia ogni partecipante con un fantastico premio certo: una lampada fungo di Super Mario del valore commerciale di 12,29€. Ma non finisce qui! Ogni settimana, i partecipanti avranno anche la possibilità di vincere una Nintendo Switch OLED nella speciale Mario Red Edition, completa di due giochi Super Mario, per un valore complessivo di 336,05€.

Come partecipare al concorso

Per partecipare, non è necessario essere esperti videogiocatori; basta effettuare un acquisto di almeno 12€ di prodotti a marchio Dixan, sia presso i punti vendita fisici che sugli e-commerce autorizzati. Una volta effettuato l'acquisto, è fondamentale conservare lo scontrino, poiché sarà richiesto per la registrazione al concorso. La semplicità della partecipazione rende il concorso accessibile a tutti, permettendo a chiunque di tentare la fortuna e divertirsi con l'universo di Super Mario.

Dopo aver effettuato l'acquisto, i partecipanti devono registrarsi sul sito dedicato al concorso entro 5 giorni dalla data di acquisto. La registrazione richiede l’inserimento di alcuni dati personali e la scansione dello scontrino, che dovrà essere caricata sul portale. Questa procedura garantisce che tutti gli acquisti siano validi e consente di partecipare all'estrazione della Nintendo Switch OLED, regalando un ulteriore incentivo a chi decide di unirsi all'iniziativa.

Questo concorso di Dixan rappresenta un’occasione unica per tutti gli amanti dei prodotti di pulizia e del mondo di Super Mario. Con premi sicuri e la possibilità di vincere una console di gioco ambita, l’iniziativa si propone non solo di incentivare gli acquisti, ma anche di creare un legame di divertimento e gioia tra i consumatori. Non perdete tempo: acquistate i prodotti Dixan, partecipate al concorso e preparatevi a vivere un'esperienza di gioco indimenticabile!

Leggi il regolamento