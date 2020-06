Vodafone Internet Unlimited, tutto incluso a 27,90 euro e Amazon Prime gratis per 6 mesi

Vodafone torna alla carica con un’interessante promozione per Internet a casa. Entro il 26 giugno, sarà possibile attivare esclusivamente online Vodafone Internet Unlimited in ADSL, Misto Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH a 27,90 euro al mese anziché 38,90 euro. Il piano prevede Internet fino a fino ad 1 Gigabit in FTTH sulla GigaNetwork Fibra, modem, chiamate illimitate e Vodafone TV. Tutto incluso.

In aggiunta, si avranno in omaggio 6 mesi di Amazon Prime con cui poter godere di tutti i vantaggi della popolare piattaforma di e-commerce e soprattutto dei contenuti di Prime Video, il servizio appena sbarcato anche sulla piattaforma Vodafone TV. Come detto, l’offerta è valida esclusivamente per l’attivazione online sul sito Vodafone a questo link.

Vodafone Internet Unlimited ha un costo mensile di 27,90 euro. I servizi inclusi sono:

Internet alla massima velocità senza limiti fino a 1 Gigabit in FTTH sulla GigaNetwork Fibra

Vodafone TV con sei mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese su Chili (valido solo su Fibra)

Amazon Prime gratuito per 6 mesi con rinnovo mensile successivo a 3,99 euro salvo disdetta (valido solo su Fibra)

SIM Dati assieme alla Vodafone Station con 15 Giga al giorno, poi 30 Giga al mese

Chiamate verso fissi e mobili nazionali

Tutti i servizi di Vodafone Ready (modem e supporto tecnico)

Gli utenti potranno decidere di non attivare Vodafone Ready e utilizzare un modem libero. In questo caso, il canone mensile scenderà a 26,90 euro. Tutti i dettagli dell’offerta sono consultabili sul sito ufficiale a questo link.

Parliamo di un’offerta davvero interessante, soprattutto per chi è interessato a una connessione veloce e stabile e per gli amanti dei servizi di Amazon Prime. Come detto, la promozione è a tempo limitato e mancano pochissimi giorni. L’offerta scade il 26 giugno. Per questo, vi invitiamo ad affrettarvi e a recarvi sul sito per sottoscrivere l’abbonamento online. Per offerte, sconti e interessanti promozioni, potete sempre consultare i nostri canali Telegram dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

» Clicca qui per sottoscrivere l’offerta Vodafone «

