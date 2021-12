Winter Party Euronics: prezzi assurdi su tanti prodotti, e puoi pagare a rate a tasso zero!

In vista del Natale, Euronics ha messo in campo una nuova promozione che non va soltanto ad abbassare i prezzi di tanti prodotti, ma offre anche la possibilità di acquistare pagando in 10 o 20 comode rate a tasso zero sui prodotti da almeno 200€. Quindi, se in questo periodo di forti sconti avete trovato il computer o la vostra smart TV preferita a prezzo stracciato ma la cifra rimane comunque alta per completare l’acquisto in un colpo solo, la proposta di Euronics risolve i vostri problemi, ma solo fino al 26 dicembre.

Winter Party Euronics, è questo il nome della nuova iniziativa che vi consentirà di acquistare i grandi elettrodomestici senza che la spesa vada ad impattare troppo sul portafoglio. Come detto, il portale vi darà modo di scegliere 10 o 20 rate, e sempre sul sito del noto e-commerce è presente uno strumento che vi permetterà di calcolare rapidamente la rata mensile in base al costo del prodotto. Vi basterà inserire la cifra nell’apposita sezione al seguente indirizzo e il sistema vi dirà all’instante la cifra esatta che andrete poi a pagare mensilmente fino al termine della rata.

Nonostante il portale offra la possibilità di pagare a rate già con una spesa di 200€, questa iniziativa ha senso soprattutto per quei prodotti il cui prezzo supera soglie importanti, come ad esempio la smart TV LG OLED55A16LA da 55 pollici. Questo TV, infatti, costa ben 1.599,00€ e, pur essendo scontato ora di 600€, il prezzo finale di 999,00€ potrebbe spingere molte persone a rinunciare all’acquisto, optando per un modello meno costoso e di qualità inferiore. Adesso però avrete la possibilità di portarvi a casa una delle migliori smart TV OLED senza badare al portafoglio, dal momento che qualora scegliate di pagarla a rate dovrete sostenere una spesa di circa 50€ al mese, ben più leggeri rispetto a dover sborsare quasi 1.000€ in un colpo solo.

Detto ciò, vi ricordiamo che quando si parla di LG OLED55A16LA ci si riferisce ad un televisore con pannello in grado di riprodurre pixel autoilluminanti, il che vuol dire che il pannello da 55 pollici riprodurrà solo le zone dove è richiesta l’effettiva luminosità, lasciando i neri completamente spenti. Questo fa sì che la visione delle immagini sia perfetta, con contrasti e angoli di visione molto elevati. Vi ricordiamo poi che LG OLED55A16LA supporta il Dolby Vision IQ ed è presente la modalità FilmMaker Mode, che ottimizza ulteriormente la resa delle immagini per rendere il tutto proprio come pensato dal regista.

Un TV OLED è perfetto anche per il gaming, soprattutto se il software integra quella che di solito viene chiamata Game Optimizer, una serie di impostazioni che vi permetteranno di regolare vari aspetti del televisore e fare in modo che i videogiochi siano il più fluidi possibili. Insomma, se siete soliti guardare gli ultimi Blu-Ray, programmi ad alta definizione, sia col PC che con la console, sarete sicuramente contenti di questa promozione di Euronics che, ricordiamo, riduce il prezzo di tantissimi altri prodotti.

