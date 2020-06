Xbox Game Pass Ultimate: 4 mesi a soli 38,99€ su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon è disponibile una promozione relativa al servizio in abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, con la possibilità di acquistare ben 4 mesi di utilizzo al prezzo scontato di 38,99€, laddove l’originale costo mensile sarebbe di 12,99€! Non l’offerta più bassa di sempre, ma si tratta comunque di un’ottima occasione per scoprire quello che è forse uno dei migliori cataloghi digitali attualmente disponibili sul mercato, PS Now e Google Stadia compresi!

Grazie a Xbox Game Pass, infatti, avrete la possibilità di accedere sia su console che su PC Windows 10, ad oltre 100 titoli di qualità, con tantissimi nuovi videogame ogni mese, tra cui non mancano titoli ricercati ed amatissimi con lo straordinario Red Dead Redemption 2, arrivato sul servizio proprio lo scorso mese! Senza contare che, grazie alla sottoscrizione al Game Pass Ultimate, si possono poi utilizzare anche i “canonici” servizi online offerti da Xbox, relativi tanto al gaming quanto alle funzioni secondarie dei vari titoli. Insomma, si tratta di un servizio fondamentale per qualunque amante dei videogame e che, grazie ad Amazon, potrete sottoscrivere per 4 mesi a soli 38,99€!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!