Xbox One X di Cyberpunk 2077 di nuovo disponibile a prezzo scontato su Amazon!

Vi segnaliamo il ritorno su Amazon della bellissima Xbox One X in edizione limitata, dedicata all’attesissimo Cyberpunk 2077, venduta al suo debutto sullo store con uno sconto pari al 40% del prezzo originale e, proprio per questo, rapidamente esauritasi e diventato oggetto di culto tra i fan di CD Projekt Red.

Venduta originariamente a 499,99€, la console è oggi in sconto in una quantità limitatissima di pezzi ad appena 449,99€. Un’occasione ottima per recuperare questo prodotto bellissimo ad ambito, altamente collezionabile e destinato ad aumentare cospicuamente di valore nel corso del tempo. Dopo un momento in cui il prezzo era aumentato vertiginosamente a causa della fine delle disponibilità, ora avrete l’occasione di acquistare la console non solo direttamente da Amazon (dunque non da rivenditori terzi o sul mercato secondario), ma anche ad un prezzo leggermente più basso di quello originale.

Ben chiaro che non si tratta di un’occasione come quella al lancio, il cui sconto del 40% – quasi certamente – , è comunque un’occasione unica per accaparrarsi quella che non solo è un’edizione per collezionisti, ma anche e soprattutto l’ultima edizione in assoluto che Microsoft rilascerà per la sua Xbox One X, prima che essa lasci poi spazio alla prossima generazione hardware.

Figlia di una partnership tra Microsoft e CD Projekt RED, la Xbox One X di Cyberpunk 2077 è arrivata sul mercato insieme ad altri prodotti su licenza, anch’essi in gran parte irreperibili, come un controller a tema, di uno stand per ricaricare le batterie del pad, un SSD della Seagate da 2TB e un headset wireless SteelSeries Arctis 1, il tutto – ovviamente – con colorazioni e stampe a tema Cyberpun 2077.

Equipaggiata di un hard disk da 1 TB, la Xbox One X di Cyberpunk 2077 comprende sia un pad in edizione limitata e a tema, che un codice per riscattare la versione base del gioco quando questa sarà disponibile sullo store. La console, inoltre, è stata immessa sul mercato in una tiratura imitatissima che conta solo 47 mila unità in tutto il mondo! Dunque meglio approfittarne subito, prima che la risicatissima scorta del portale bruci ogni possibilità di acquisto ad un prezzo accessibile.

