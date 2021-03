Xiaomi Redmi Note 9T al prezzo più basso di sempre su eBay!

Dopo il consueto appuntamento con le migliori offerte del giorno di Amazon, è ora il momento di scoprire le occasioni del suo principale antagonista, ovvero eBay, che si propone come un’ottima alternativa non solo per chi vuole acquistare i migliori prodotti a prezzi stracciati, ma anche per chi è a caccia di articoli di ogni genere, nonché di ottime idee regalo per l’imminente festa del papà.

Com’è nel suo stile, eBay offre svariate occasioni e una di queste vede lo Xiaomi Redmi Note 9T nella variante da 128GB deprezzarsi dagli originali 299,90€ a soli 201,99€, ovvero il prezzo più basso di sempre per questo specifico modello. Un’ottima occasione, quindi, per dotarsi di uno smartphone 5G economico ma dalle grandi capacità e con un rapporto qualità/prezzo probabilmente senza precedenti.

Lo Xiaomi Redmi Note 9T riprende le forme di quella che è ancora oggi una delle serie di smartphone più apprezzate del noto brand cinese, la famiglia Note, anche se del passato è rimasto solo il form factor, visto che per ciò che concerne la componentistica intera abbiamo, anzitutto, un ottimo processore MediaTek Dimensity 800U, chip molto prestante ed efficiente che, abbinato ai bassi costi di produzione di Xiaomi, permetterà ad un pubblico più ampio di munirsi finalmente di un ottimo dispositivo 5G a cifre quasi irrisorie, mantenendo al col tempo una qualità dei materiali degna di nota.

D’altronde, Xiaomi è sempre stata ai vertici della categoria e lo Xiaomi Redmi Note 9T è il primo smartphone da prendere in considerazione da coloro che si apprestano a cambiare modello con uno di ultima generazione. La qualità del display e delle 3 fotocamere è, infatti, tra le migliori in questa fascia di prezzo, così come l’autonomia che vi permetterà di coprire 2 giornate piene con un utilizzo normale grazie ai suoi 5.000 mAh.

Se a questo aggiungiamo il fatto che si tratta di uno smartphone presentato ad inizio 2021, capite bene che siamo di fronte ad un’offerta veramente interessante, la quale comunque non è l’unica tra le pagine di eBay, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo che possiate valutare numerosi altri prodotti a cui, vi ricordiamo, potrebbero anche esserci ottime idee regalo per la festa del papà. Detto ciò, la settimana è appena iniziata e siamo sicuri che le offerte non mancheranno, motivo per cui consigliamo di continuare a seguirci e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

