Zavvi: tanti film in steelbook a soli 21,99€!

Continuano le grandi promozioni Zavvi che, dopo gli sconti sui prodotti di merchandise dei maggiori brand e le tante offerte relative ai set LEGO, con questa news vogliamo segnalarvi quella che è la più recente iniziativa dello store, incentrata stavolta sul mondo dell’home video. Su Zavvi, infatti, è possibile trovare le versioni steelbook blu-ray 4K dei più grandi successi Disney a prezzi incredibilmente scontati, in quella che è un’occasione perfetta per arricchire la propria videoteca… o quella dei propri bambini.

L’offerta è davvero molto conveniente, e vi permetterà di acquistare al prezzo di appena 21,99€, tantissimi classici Disney come Aladdin o Il re leone, tutti accomunati dalla migliore qualità visiva ed audio, figlia delle più recenti versioni restaurate realizzate per il blu-ray, con i dettagli della qualità video del 4K. Come detto, si tratta delle edizioni steelbook da collezione con grafiche inedite, in quella che è una promozione che non riguarda solo i cartoni animati Disney, ma anche numerosi film appartenenti al Marvel Cinematic Universe del calibro dei Guardiani della galassia oppure Ant-Man, e non possono mancare le trasposizioni in live action di titoli amati come La bella e la bestia ed Il Libro della giungla.

L’offerta, insomma, dovrebbe essere in grado di accontentare moltissimi spettatori e collezionisti di tutte le età, motivo per cui – oltre alla nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo soprattutto di visitare la pagina relativa all’iniziativa, così da rintracciare il film più in linea con i vostri gusti. In ultimo, prima di lasciarvi ai vari film della promozione, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

