Tanti set Lego in offerta su Zavvi

Voglia di acquistare un nuovo set LEGO? Allora non potete perdervi l’ultima iniziativa di Zavvi dove molti set delle famose costruzioni vi aspettano ad un prezzo scontato davvero incredibile! Affrettatevi però, perché molti dei pezzi proposti sono in tiratura limitata e rischiate, pertanto, di non fare in tempo ad acquistarli prima che vadano esauriti!

In questa vastissima selezione che copre tutte le maggiori linee LEGO presenti sul mercato, troverete i set dedicati ai più piccini come i Duplo, oppure i più moderni Hidden Side, dove tramite l’app è possibile scansionare la costruzione e godersi di incredibili animazioni in AR. Non possono mancare poi le mirabolanti avventure dei set City, dove numerosi ambienti di vita quotidiana vengono riprodotti con il classico umorismo e tocco di genialità tipico di LEGO. Alla ricerca di avventure da una galassia lontana lontana? In questa selezione potrete scegliere anche fra alcuni nuovissimi set provenienti dalla linea Star Wars come il Sith Tie fighter del malvagio Ordine Finale oppure una riproduzione del simpatico droide D-O. Per tutti coloro che cercano un’esperienza LEGO a più dimensioni invece, vogliamo segnalare anche la presenza della meravigliosa auto stunt munita di telecomando che vi permetterà di comandare questo veicolo dotato di cingoli e ruote dentate, completamente motorizzato.

I prodotti LEGO in offerta su Zavvi sono molti, perciò il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata e trovare il set che possa rispecchiare i vostri gusti. Prima di lasciarvi trovare il vostro prossimo set di costruzioni, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!