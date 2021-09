Al centro della galassia c’è un segnale radio ripetuto che nessuno sa spiegare

Gli astronomi hanno rilevato uno strano segnale radio ripetuto vicino al centro della Via Lattea, ed è diverso da qualsiasi altra firma energetica mai studiata. Secondo un nuovo articolo accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal e pubblicato sul server di prestampa arXiv, la fonte di energia è estremamente irregolare, appare luminosa nello spettro radio per settimane e poi svanisce completamente entro un giorno, con un comportamento che non si adatta perfettamente al profilo di qualsiasi tipo noto di corpo celeste e potrebbe quindi rappresentare “una nuova classe di oggetti scoperti attraverso l’imaging radio”.

La sorgente radio – nota come ASKAP J173608.2−321635 – è stata rilevata con il radiotelescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), situato nel remoto outback australiano. Nella prima rilevazione, effettuata tra aprile 2019 e agosto 2020, lo strano segnale è apparso 13 volte, senza mai durare nel cielo per più di poche settimane, hanno scritto i ricercatori. Questa sorgente radio è altamente variabile, appare e scompare senza un programma prevedibile e non sembra apparire in nessun altro dato raccolto dai radiotelescopi prima dell’indagine effettuata dall’ASKAP.

Quando i ricercatori hanno cercato di abbinare la fonte di energia con le osservazioni di altri telescopi – tra cui il Chandra X-ray Observatory e il Neil Gehrels Swift Observatory, così come il Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy in Chile, che può raccogliere lunghezze d’onda del vicino infrarosso – il segnale è scomparso completamente. Senza emissioni apparenti in nessun’altra parte dello spettro elettromagnetico, ASKAP J173608.2−321635 è un fantasma radio che sembra sfidare qualsiasi spiegazione.

Via Lattea, rappresentazione artistica

Indagini precedenti hanno rilevato stelle di piccola massa che periodicamente emettono forti impulsi radio, ma in genere sono accompagnate da raggi X. Anche le stelle come pulsar e magnetar, due tipi di stelle ultra dense e collassate, non rappresentano spiegazioni probabili, perchè le prime possono trasmettere fasci luminosi di luce radio oltre la Terra, ruotano con periodicità prevedibile, e di solito emettono impulsi per ore, non settimane. Le magnetar, invece, includono sempre una potente controparte a raggi X con ciascuna delle loro esplosioni – a differenza del comportamento di ASKAP J173608.2-321635.

La corrispondenza più vicina è una misteriosa classe di oggetti nota come radio transitorio del centro galattico (GCRT), una sorgente radio incandescente che si illumina e decade vicino al centro della Via Lattea, di solito nel corso di poche ore. Finora, solo tre GCRT sono stati confermati, e tutti appaiono e scompaiono molto più rapidamente di quanto non faccia questo nuovo oggetto. Se dunque questo nuovo oggetto dovesse appartenere alla stessa classe gli astronomi dovrebbero ridefinirne completamente le proprietà. Ora non resta che attendere i risultati di ulteriori indagini per chiarire il mistero.