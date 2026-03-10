Nella climatologia contemporanea, comprendere non solo l'entità del riscaldamento globale ma anche la sua velocità di cambiamento rappresenta una delle sfide analitiche più complesse. Un nuovo studio del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), pubblicato sulla rivista scientifica peer-reviewed Geophysical Research Letters, fornisce per la prima volta un'evidenza statistica robusta che il ritmo del riscaldamento globale ha subito un'accelerazione significativa a partire da circa il 2015. La ricerca si distingue per un approccio metodologico particolarmente raffinato: invece di limitarsi a registrare l'aumento delle temperature, i ricercatori hanno separato chirurgicamente il segnale antropico dalla variabilità naturale del clima, rendendo visibile una tendenza che altrimenti rimarrebbe oscurata dal "rumore" dei fenomeni naturali.

Il punto di partenza metodologico dello studio consiste nell'analisi incrociata di cinque dataset globali di temperatura tra i più accreditati dalla comunità scientifica internazionale: quelli prodotti dalla NASA, dalla NOAA, dal consorzio britannico HadCRUT, dal Berkeley Earth e dal sistema di rianalisi atmosferica ERA5. Ciascuno di questi archivi elabora in modo leggermente diverso le misurazioni strumentali disponibili a partire dal 1880, e la coerenza dei risultati attraverso tutte e cinque le fonti conferisce ai risultati una solidità interpretativa difficile da contestare.

La vera innovazione metodologica consiste nella correzione applicata ai dati grezzi: i ricercatori hanno rimosso matematicamente l'influenza di tre categorie di perturbazioni naturali note — gli eventi El Niño, le eruzioni vulcaniche e le variazioni dell'attività solare. Questi fenomeni possono innalzare o abbassare temporaneamente le temperature globali nell'arco di mesi o anni, mascherando le tendenze di lungo periodo. Una volta "filtrato" questo rumore di fondo, il segnale di riscaldamento sottostante emerge con una nitidezza statistica senza precedenti.

I numeri che emergono dall'analisi corretta sono di notevole rilievo scientifico. Nel periodo compreso tra il 1970 e il 2015, il tasso medio di riscaldamento si attestava a circa 0,2°C per decennio. Nell'ultimo decennio, a seconda del dataset considerato, questo valore è salito a circa 0,35°C per decennio, rappresentando il ritmo di riscaldamento più elevato mai osservato in qualsiasi decennio dall'inizio delle misurazioni strumentali sistematiche nel 1880.

Per verificare statisticamente se si trattasse di un vero cambiamento di regime o di una fluttuazione casuale, il team ha applicato due tecniche distinte: un'analisi di tendenza quadratica e un modello lineare a tratti capace di identificare punti di rottura nelle serie temporali. Entrambi gli approcci convergono nell'individuare il cambiamento del ritmo di riscaldamento attorno agli anni 2013-2014, con effetti pienamente visibili nei dati a partire dal 2015.

"I dati corretti mostrano un'accelerazione del riscaldamento globale dal 2015 con una certezza statistica superiore al 98%, coerente in tutti i dataset esaminati e indipendente dal metodo di analisi scelto", spiega Stefan Rahmstorf, ricercatore del PIK e primo autore dello studio.

Un caso emblematico dell'efficacia di questo approccio riguarda gli anni 2023 e 2024, che nelle serie dati grezze risultano i due anni più caldi mai registrati. Dopo la correzione per l'influenza del recente massimo solare e di un evento El Niño particolarmente intenso, questi anni appaiono leggermente meno estremi nell'analisi aggiustata — eppure continuano a classificarsi come i due anni più caldi dalla nascita della meteorologia strumentale, confermando che parte del loro eccezionale calore ha radici strutturali, non solo naturali.

È importante sottolineare che lo studio non ha come obiettivo l'identificazione delle cause fisiche di questa accelerazione. Grant Foster, statistico statunitense e coautore della ricerca, chiarisce che il contributo del lavoro è di natura diagnostica: "Possiamo ora dimostrare un'accelerazione forte e statisticamente significativa del riscaldamento globale a partire da circa il 2015", rimuovendo le influenze naturali note per rendere visibile il segnale di tendenza sottostante. I meccanismi fisici che potrebbero spiegare questa accelerazione — tra cui la riduzione dell'inquinamento da aerosol marittimi legata alle nuove normative sulle emissioni navali, o i feedback climatici che si auto-amplificano — rimangono oggetto di ricerca attiva e dibattito nella comunità scientifica.

Le implicazioni di questi risultati per gli accordi internazionali sul clima sono dirette. L'Accordo di Parigi, sottoscritto nel 2015 da quasi duecento nazioni, fissa come soglia critica il superamento di +1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Se il tasso di riscaldamento degli ultimi dieci anni dovesse mantenersi costante, Stefan Rahmstorf avverte che "questo porterebbe a un superamento prolungato del limite di 1,5°C dell'Accordo di Parigi prima del 2030".

La velocità con cui il pianeta continuerà a scaldarsi dipenderà in modo determinante dalla rapidità con cui le emissioni globali di CO₂ da combustibili fossili verranno ridotte a zero. La ricerca del PIK non offre soluzioni, ma fornisce alla comunità scientifica e ai decisori politici uno strumento analitico più preciso per misurare a che punto si trova realmente la traiettoria climatica globale — al netto delle variabili che la natura, non l'umanità, controlla.