La depressione resistente al trattamento rappresenta una delle sfide più urgenti e irrisolte della psichiatria contemporanea. Circa il 30% dei pazienti con disturbo depressivo maggiore — una condizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità colloca tra le principali cause di disabilità a livello globale — non risponde in misura adeguata ai farmaci antidepressivi convenzionali, lasciando milioni di persone senza un'opzione terapeutica efficace. La ketamina, anestetico noto da decenni, ha attirato l'attenzione della comunità scientifica per la sua capacità di produrre effetti antidepressivi rapidi proprio in questi pazienti. Tuttavia, il meccanismo molecolare attraverso cui agisce nel cervello umano vivente era rimasto finora largamente oscuro, ostacolando ogni tentativo di personalizzare o migliorare questo approccio terapeutico.

Uno studio pubblicato il 5 marzo 2026 sulla rivista peer-reviewed Molecular Psychiatry fornisce per la prima volta evidenze dirette su come la ketamina modifichi l'attività cerebrale a livello recettoriale nell'essere umano. La ricerca è stata condotta dal professor Takuya Takahashi, del Dipartimento di Fisiologia della Scuola di Medicina dell'Università di Yokohama City in Giappone, e si avvale di una tecnologia di imaging avanzata — la tomografia a emissione di positroni (PET) — per osservare in tempo reale le variazioni di un recettore specifico nelle persone con depressione resistente al trattamento.

Al centro dello studio c'è il recettore AMPA per il glutammato (AMPAR, dall'inglese α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor), una proteina di membrana cruciale per la trasmissione sinaptica e la plasticità neuronale nei circuiti glutamatergici. Studi su modelli animali e ricerche di laboratorio avevano già suggerito che gli effetti antidepressivi della ketamina fossero mediati dall'attività di questi recettori, ma nessuna ricerca aveva mai dimostrato tale meccanismo direttamente nel cervello umano vivente.

La metodologia adottata dal gruppo di Takahashi rappresenta un elemento centrale dell'intera ricerca. Il team ha utilizzato un tracciante PET sviluppato internamente, denominato [¹¹C]K-2, che consente di visualizzare in modo selettivo i recettori AMPA presenti sulla superficie delle cellule cerebrali in soggetti in vita. Questa capacità di imaging diretto — non disponibile con le tecnologie convenzionali — ha reso possibile ciò che finora era riservato esclusivamente agli studi post-mortem o ai modelli sperimentali animali.

Lo studio ha integrato dati provenienti da tre trial clinici registrati, condotti in Giappone, coinvolgendo complessivamente 34 pazienti con depressione resistente al trattamento e 49 partecipanti sani come gruppo di controllo. I pazienti hanno ricevuto infusioni endovenose di ketamina o placebo nell'arco di due settimane. Le sessioni di imaging PET sono state eseguite prima dell'inizio del trattamento e al termine dell'ultima infusione, consentendo di misurare le variazioni nella densità e nella distribuzione degli AMPAR in specifiche aree cerebrali.

I risultati hanno innanzitutto confermato che i soggetti con depressione resistente presentano anomalie diffuse nella densità degli AMPAR rispetto ai partecipanti sani, anomalie che non sono distribuite uniformemente ma si concentrano in regioni cerebrali specifiche. Questa osservazione rafforza l'ipotesi che il disturbo depressivo maggiore sia associato ad alterazioni strutturali e funzionali del sistema glutamatergico.

"L'effetto antidepressivo della ketamina nei pazienti con depressione resistente al trattamento è mediato da cambiamenti dinamici negli AMPAR nel cervello umano vivente", ha spiegato il professor Takahashi.

L'effetto della ketamina si è rivelato tutt'altro che uniforme: l'analisi ha documentato variazioni region-specifiche nella densità recettoriale, con alcune aree corticali che mostravano un aumento degli AMPAR mentre altre, in particolare l'abenula — una struttura profonda del cervello coinvolta nell'elaborazione della ricompensa e fortemente implicata nella fisiopatologia della depressione — registravano una riduzione. Queste modifiche localizzate erano strettamente correlate con il miglioramento clinico dei sintomi depressivi nei pazienti trattati con ketamina.

Le implicazioni cliniche di questi risultati vanno oltre la semplice comprensione del meccanismo d'azione. Il gruppo di ricerca suggerisce che l'imaging PET degli AMPAR potrebbe in futuro configurarsi come un biomarcatore biologico per prevedere la risposta individuale alla ketamina. In un campo dove l'impossibilità di anticipare quale paziente risponderà a quale trattamento rappresenta uno dei nodi irrisolti più gravosi, disporre di un indicatore neurobiologico oggettivo avrebbe un valore clinico considerevole.

Questo lavoro colma una lacuna metodologica di lungo corso, connettendo le evidenze accumulate nei modelli preclinici con la realtà biologica del cervello umano affetto da depressione resistente. La modulazione degli AMPAR emerge ora come un meccanismo centrale e misurabile degli effetti antidepressivi rapidi della ketamina, aprendo la strada a strategie terapeutiche più precise. Le domande ancora aperte riguardano la durata nel tempo di queste modifiche recettoriali, la loro correlazione con le recidive dei sintomi e la possibilità di sviluppare nuovi composti che mirino in modo più selettivo agli AMPAR nelle regioni cerebrali criticamente coinvolte, riducendo potenzialmente gli effetti collaterali dissociativi che ancora limitano l'uso clinico diffuso della ketamina.