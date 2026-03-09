Nella farmacologia geriatrica, la gestione dei sintomi comportamentali nella demenza rappresenta una delle sfide cliniche più complesse e dibattute. Uno studio di ampia portata condotto nel Regno Unito, coinvolgendo oltre 165.000 pazienti affetti da demenza, ha ora fornito nuove evidenze sull'associazione tra risperidone e rischio di ictus, mettendo in discussione alcune assunzioni consolidate nella pratica clinica. I risultati, pubblicati sul British Journal of Psychiatry, suggeriscono che non esiste alcun sottogruppo di pazienti che possa considerarsi al riparo da questo rischio, con implicazioni potenzialmente significative per le linee guida prescrittive nel trattamento dei disturbi comportamentali associati alla demenza.

Il risperidone è un antipsicotico atipico appartenente alla classe dei bloccanti dei recettori della dopamina D2 e della serotonina 5-HT2A. Nel contesto della demenza, viene prescritto principalmente per controllare episodi di grave agitazione e comportamento aggressivo, situazioni che interessano circa la metà di tutti i pazienti con demenza e che causano profondo disagio sia ai malati sia ai caregiver. Nel Regno Unito, il risperidone rappresenta l'unico farmaco di questa categoria ufficialmente autorizzato per l'impiego in questa popolazione di pazienti, il che lo rende di fatto un'opzione terapeutica quasi obbligata quando gli interventi non farmacologici risultano insufficienti.

Lo studio ha analizzato cartelle cliniche anonimizzate del Servizio Sanitario Nazionale britannico (NHS) raccolte nell'arco di quasi vent'anni, dal 2004 al 2023. I ricercatori hanno adottato un disegno comparativo, mettendo a confronto pazienti con demenza che avevano ricevuto una prescrizione di risperidone con un gruppo analogo di pazienti non sottoposti a tale trattamento, controllandone le caratteristiche demografiche e cliniche. Questa impostazione metodologica ha permesso di isolare l'effetto del farmaco dal ruolo confondente di altre variabili cliniche, inclusa la storia cardiovascolare pregressa.

I dati emersi dall'analisi quantificano il rischio in modo preciso. Tra i pazienti con una storia pregressa di ictus, il tasso annuale di eventi cerebrovascolari ha raggiunto il 22,2 per 1.000 anni-persona nel gruppo trattato con risperidone, rispetto al 17,7 per 1.000 anni-persona nel gruppo di controllo. Più significativo, da un punto di vista clinico, è il dato relativo ai pazienti senza precedenti episodi di ictus: anche in questo gruppo ritenuto a priori meno vulnerabile, il rischio si è rivelato misurabile, con un tasso del 2,9% tra chi assumeva il farmaco contro il 2,2% tra chi non lo assumeva. I ricercatori hanno inoltre rilevato che il rischio di ictus risultava più elevato nei pazienti in trattamento per periodi brevi, intorno alle 12 settimane.

"Sapevamo che il risperidone causa ictus, ma non sapevamo se alcuni gruppi di pazienti potessero essere più a rischio di altri. Pensavamo che, identificando le caratteristiche che rendono alcune persone più vulnerabili, i medici avrebbero potuto evitare di prescrivere il farmaco a quei pazienti" — Dr. Byron Creese, Brunel University of London.

Il dottor Byron Creese della Brunel University of London, uno degli autori dello studio, ha spiegato con chiarezza la logica iniziale della ricerca e il suo esito inatteso. La speranza dei ricercatori era di individuare un profilo paziente "sicuro" per la prescrizione del farmaco: l'analisi ha invece dimostrato che il rischio cerebrovascolare è distribuito in modo sostanzialmente uniforme tra i diversi sottogruppi esaminati, indipendentemente dalla presenza o assenza di fattori di rischio cardiovascolare preesistenti. Questa scoperta non elimina la necessità del farmaco, ma ne ridefinisce il contesto di utilizzo.

Dal punto di vista della pratica clinica corrente, il quadro che emerge dallo studio evidenzia alcune criticità. Le attuali linee guida NHS raccomandano di limitare il trattamento con risperidone a un massimo di sei settimane in presenza di sintomi gravi. Nella realtà quotidiana delle strutture residenziali e delle cure domiciliari, molti pazienti rimangono in terapia per periodi prolungati, e le modalità di monitoraggio variano considerevolmente tra le diverse aree geografiche del paese. L'assenza di farmaci alternativi specificamente autorizzati per questa indicazione nel Regno Unito pone i medici in una posizione di difficoltà etica e clinica di non facile soluzione.

Lo studio riconosce esplicitamente la complessità delle decisioni terapeutiche in questo ambito. Nei pazienti che hanno già sofferto di un ictus, il rischio di recidiva è intrinsecamente elevato indipendentemente dalla terapia farmacologica; in questi casi, attribuire un eventuale nuovo evento cerebrovascolare esclusivamente al risperidone richiederebbe un'analisi causale più approfondita. Il farmaco viene generalmente riservato ai casi in cui tutte le altre opzioni terapeutiche si sono rivelate inefficaci, il che rende il confronto tra gruppi trattati e non trattati metodologicamente delicato, anche se i ricercatori hanno cercato di controllare questa variabile attraverso il matching dei gruppi.

Le implicazioni pratiche di questi risultati orientano la riflessione verso un modello prescrittivo più personalizzato. Come sottolineato dal dottor Creese, "questi dati offrono informazioni più precise su chi sia maggiormente a rischio, aiutando tutti i soggetti coinvolti a compiere scelte più consapevoli, attraverso conversazioni oneste tra medici, pazienti e famiglie." La prospettiva auspicata è quella di un aggiornamento delle linee guida cliniche che tenga conto in modo più granulare delle caratteristiche individuali del paziente, rendendo il processo decisionale realmente centrato sulla persona.

Sul piano della ricerca futura, restano aperte diverse questioni di rilievo. La comunità scientifica dovrà approfondire i meccanismi fisiopatologici attraverso cui il risperidone aumenta il rischio cerebrovascolare nei pazienti con demenza, un campo ancora parzialmente inesplorato. Parallelamente, lo sviluppo di farmaci alternativi specificamente indicati per l'agitazione grave nella demenza rappresenta una priorità terapeutica urgente: senza opzioni autorizzate comparabili, qualsiasi revisione delle pratiche prescrittive rischia di lasciare pazienti e clinici senza strumenti adeguati.