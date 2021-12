Earth’s Black Box raccoglierà testimonianze della nostra estinzione?

Il progetto chiamato Earth’s Black Box consiste in una gigantesca installazione in acciaio situata in Tasmania, che presto sarà riempita con dischi rigidi alimentati da pannelli solari, ognuno dei quali documenta e conserva un flusso di aggiornamenti scientifici in tempo reale e analisi sui problemi più cupi che il mondo deve affrontare.

Le informazioni relative ai cambiamenti climatici, all’estinzione delle specie, all’inquinamento ambientale e agli impatti sulla salute, saranno tutte raccontate nella struttura monolitica, in modo che se una società futura un giorno scoprisse l’archivio, sarebbe in grado di mettere insieme ciò che è successo al nostro pianeta.

“A meno che non trasformiamo drasticamente il nostro modo di vivere, i cambiamenti climatici e altri pericoli provocati dall’uomo causeranno il crollo della nostra civiltà”, spiega il sito web della Scatola Nera della Terra.

“La Scatola Nera della Terra registrerà ogni passo che faremo verso questa catastrofe. Centinaia di set di dati, misurazioni e interazioni relative alla salute del nostro pianeta saranno continuamente raccolti e archiviati in modo sicuro per le generazioni future”.

credits: earth's blackbox

Secondo quanto affermato da Jim Curtis, direttore creativo esecutivo dell’agenzia di marketing Clemenger BBDO, all’Australian Broadcasting Corporation (ABC), questo dispositivo “è anche lì per indurre i leader a rendere conto” del loro operato, “per assicurarsi che la loro azione o inazione sia registrata”.

Il progetto, una collaborazione tra Clemenger BBDO, l’agenzia creativa The Glue Society e i ricercatori dell’Università della Tasmania, dovrebbe essere completato, nel sito tenuto segreto, all’inizio del 2022, ma i sistemi del dispositivo sono già parzialmente attivi, in quanto stanno registrando gli aggiornamenti ambientali in un beta test.

Parte del progetto, dicono i produttori della “scatola”, è quello di spingere l’umanità lontano da scenari apocalittici, con la semplice esistenza dell’installazione che si spera incoraggi la società ad agire in modo più responsabile in termini di azione per il clima e gestione ambientale.

In un mondo in cui le calotte glaciali si stanno destabilizzando in risposta a livelli senza precedenti di riscaldamento globale, dove le emissioni di gas serra sono dirette nella direzione sbagliata, dove l’acqua si sta esaurendo e dove gli animali stanno scomparendo con una tale velocità che gli scienziati dicono che siamo entrati nella sesta estinzione di massa del nostro pianeta, questo non è il momento di distogliere lo sguardo e fingere che tutto vada bene.

“Lo scopo del dispositivo è quello di fornire un resoconto imparziale degli eventi che portano alla scomparsa del pianeta, mantenere la responsabilità per le generazioni future e ispirare un’azione urgente”, affermano i produttori della Scatola Nera della Terra. “Il modo in cui la storia finisce dipende esclusivamente da noi”.