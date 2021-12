Ecco Ascendance, l’aerotaxi francese a lungo raggio

La francese Ascendance ha rilasciato un design aggiornato per il suo taxi aereo eVTOL a lungo raggio, di tipo fan-in-wing. Il velivolo utilizzerà batterie e cherosene per l’accumulo di energia, ma il suo sistema ibrido modulare alla fine supporterà anche l’idrogeno.

A febbraio scorso, in realtà, Ascendance stava proponendo qualcosa di molto più simile a un normale aereo, con solo tre eliche che gestivano i compiti VTOL. Ora, l’azienda ha messo sul tavolo un design dall’aspetto molto più robusto. Invece di una singola ala, ora ci sono grandi ali anteriori e posteriori. Le eliche sono convenzionali invece che inside-out, e ora ce ne sono due in ogni ala per un totale di otto eliche di sollevamento verticale.

L’elica da crociera convenzionale rimane sulla parte anteriore e una seconda ventola da crociera montata in alto sulla coda a T dell’aeromobile offre una propulsione aggiuntiva in avanti. La cabina avrà cinque posti a sedere. Sul rumore, Ascendance afferma che genererà “quattro volte meno emissioni sonore di un elicottero”.

Credits: Ascendance

Al momento del lancio, la società afferma che Atea, questo il nome del velivolo, offrirà un’autonomia di due ore e oltre 400 km con un turnaround di 10 minuti a terra, grazie al rifornimento rapido di carburante per jet. Anche se non è una soluzione green come quelle di altri eVTOL, l’azienda afferma che fornirà “una riduzione delle emissioni di carbonio fino all’80%” grazie al suo efficiente generatore.

Ascendance afferma che “la produzione è prevista per il 2025”, che i “primi voli pubblici dell’aeromobile sono previsti per il 2024” alle Olimpiadi di Parigi e che “l’intero velivolo è stato progettato in conformità con i requisiti dei regolamenti EASA SC-VTOL e i relativi mezzi di conformità all’estremità del veicolo”.

Dovrà ancora passare attraverso il processo di certificazione notoriamente costoso, quindi, anche dopo il recente round di finanziamento da 10 milioni di euro dell’azienda, saranno necessari altri investimenti in Ascendance prima che abbia la possibilità di ottenere la certificazione e la produzione di massa.