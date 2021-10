Esopianeti, scoperto un gioviano ultra-caldo dove piove ferro

Un team internazionale, guidato da scienziati della Cornell University, dell’Università di Toronto e della Queen’s University di Belfast, ha riportato la scoperta della presenza di calcio ionizzato su un esopianeta denominato WASP-76b, un gioviano ultra caldo. La scoperta suggerirebbe una temperatura atmosferica più alta di quanto si pensasse in precedenza o forti venti dell’atmosfera superiore. La scoperta è stata fatta in spettri ad alta risoluzione ottenuti con Gemini North vicino alla cima del Mauna Kea alle Hawaii.

I gioviani caldi prendono il nome dalle loro alte temperature, a causa della vicinanza alle loro stelle. WASP-76b, scoperto nel 2016, si trova a circa 640 anni luce dalla Terra, ma così vicino alla sua stella di tipo F, che è leggermente più calda del Sole, che il pianeta gigante completa un’orbita ogni 1,8 giorni terrestri.

Illustrazione artistica della superficie dell'esopianeta 55 Cancri e, in base ai dati limitati disponibili. Crediti: NASA / JPL-Caltech

I risultati della ricerca sono i primi di un progetto pluriennale guidato da Cornell, Exoplanets with Gemini Spectroscopy survey, o ExoGemS, che esplora la diversità delle atmosfere planetarie. “Mentre facciamo telerilevamento di dozzine di esopianeti, che coprono una gamma di masse e temperature differenti, svilupperemo un quadro più completo della vera diversità dei mondi alieni – da quelli abbastanza caldi da ospitare piogge di ferro ad altri con climi più moderati, da quelli più pesanti di Giove ad altri non molto più grandi della Terra”, ha detto il co-autore Ray Jayawardhana, Harold Tanner Dean del College of Arts and Sciences della Cornell University e professore di astronomia.

WASP-76b ha un lato notturno permanente che sfoggia una temperatura media fahrenheit relativamente fresca di 1300 gradi, il suo lato diurno, rivolto verso la stella, ha una temperatura media a 2.400 gradi. Deibert e i suoi colleghi hanno esaminato la zona di temperatura moderata, sulla zona del pianeta a cavallo tra il giorno e la notte. “L’esopianeta si muove velocemente sulla sua orbita ed è così che siamo stati in grado di separare il suo segnale dalla luce stellare”, ha detto. “Puoi vedere che l’impronta di calcio sugli spettri si sta muovendo rapidamente insieme al pianeta”.