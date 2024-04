Fine dello stagista che porta il caffè, anche lui sostituito da un robot

Il mondo della tecnologia e dell'innovazione ha appena assistito alla presentazione di un nuovo protagonista nel settore dei robot per la consegna: DAL-e, il robot elettrico creato da Hyundai. Questa nuova soluzione high-tech rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento dei servizi di consegna all'interno di ambienti chiusi, quali uffici, centri commerciali, hotel e aeroporti. Il dispositivo è stato ufficialmente lanciato da Hyundai e Kia a dicembre 2022, ed è stato progettato per trasportare fino a 10 kg di merci, equivalente a circa 16 tazze di caffè, attraverso spazi ristretti.

Nonostante le sue dimensioni ridotte rispetto ad altri robot per la consegna attualmente presenti sul mercato, DAL-e vanta una capacità di carico impressionante e una facilità di manovra invidiabile che gli consentono di navigare attraverso corridoi stretti e spazi affollati con estrema agilità. Questa caratteristica si sposa perfettamente con l'esigenza di fornire un servizio efficiente e tempestivo in strutture complesse come gli alberghi, dove velocità e affidabilità sono fondamentali.

Una delle innovazioni più significative apportate da Hyundai al suo robot elettrico riguarda l'aggiornamento dei sensori e il miglioramento della stabilità di guida, attraverso l'aggiustamento del centro di gravità della macchina. Queste modifiche tecniche hanno notevolmente incrementato le prestazioni del robot, consentendogli di muoversi con sicurezza a una velocità massima di 4,32 km/h, pari a quella di una camminata umana.

DAL-e si distingue anche per il suo design, ispirato al famoso personaggio di animazione WALL-E della Disney. Il suo aspetto, caratterizzato da una struttura squadrata con angoli arrotondati, è stato pensato per trasmettere una sensazione di sofisticatezza e lusso.

Sul piano funzionale, DAL-e è dotato di quattro moduli Plug and Drive (PnD) che gli consentono un movimento libero e fluido, evitando ostacoli e persone in ambienti affollati. Questa tecnologia, presentata per la prima volta al CES 2022, è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni di consegna in spazi interni.

Un'altra caratteristica che rende DAL-e un innovativo robot per la consegna è la sua capacità di operare su diversi livelli degli edifici, grazie alla possibilità di interagire con i sistemi di controllo degli ascensori e delle porte. Questa funzionalità è cruciale per estendere l'ambito di applicazione del robot a strutture complesse e multilivello, come gli hotel e i centri commerciali.

La sicurezza delle consegne è assicurata da un sofisticato sistema di rilascio facciale, che utilizza tecnologie avanzate di riconoscimento facciale per verificare l'identità del destinatario con un'incredibile precisione del 99,9%, come certificato dall'agenzia coreana Korea Internet & Security Agency. Inoltre, DAL-e è equipaggiato con uno schermo da 11,6 pollici che mostra informazioni utili come la destinazione e lo stato di operatività, comunicando efficacemente con le persone che incontra durante le sue consegne.

Il programma di implementazione di DAL-e ha già preso il via, con un primo dispiegamento previsto per il secondo trimestre presso l'edificio Factorial di Aegis Asset Management a Seoul. Questa iniziativa, frutto di un accordo firmato a maggio dell'anno precedente, mira a commercializzare edifici compatibili con i robot, aprendo la strada a un futuro in cui i robot per la consegna diventeranno una presenza comune in molteplici ambienti.

Dong-Jin Hyun, Executive Director di Hyundai Motor Company e del Kia Robotics Lab, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione, evidenziando il potenziale di DAL-e di essere impiegato in una vasta gamma di spazi, da uffici a centri commerciali, segnando un ulteriore passo avanti per l'azienda nel campo della robotica e della consegna automatizzata.

Il robot elettrico di consegna DAL-e, dunque, promette di rivoluzionare il modo in cui vengono effettuate le consegne all'interno degli edifici, offrendo un servizio efficiente, sicuro e tecnicamente avanzato.