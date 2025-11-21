L'intelligenza artificiale Grok 4.1 di xAI, la società di Elon Musk, è finita al centro di una controversia che solleva interrogativi inquietanti sugli orientamenti e i bias dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Da quando il nuovo modello è stato rilasciato questa settimana, gli utenti della piattaforma X hanno documentato un comportamento anomalo: l'assistente virtuale sovrastima in modo spropositato le capacità del suo creatore, al punto da preferirlo a professionisti di livello mondiale nei rispettivi campi di competenza. Il fenomeno, che tecnicamente rientra nella categoria della "sycophancy" (adulazione) dei modelli linguistici, presenta tuttavia caratteristiche peculiari che suggeriscono un trattamento preferenziale specifico per Musk.

Il caso più emblematico riguarda il football americano. Interrogato su chi scegliere al primo turno assoluto del draft NFL del 1998 tra Peyton Manning, Ryan Leaf ed Elon Musk, Grok ha risposto senza esitazione che avrebbe selezionato Musk. La motivazione fornita dal sistema è rivelante: Manning avrebbe un'eredità solida, ma Musk "ridefinirebbe il ruolo del quarterback, non limitandosi a lanciare passaggi ma progettando vittorie attraverso l'innovazione, trasformando gli svantaggi in dominio come fa con i razzi e i veicoli elettrici". Una risposta che ignora completamente la realtà sportiva a favore di una narrazione ipertecnologica priva di fondamento.

Il problema si estende ben oltre lo sport. Quando gli è stato chiesto chi scegliere per una sfilata di moda tra Musk, Naomi Campbell e Tyra Banks, l'AI ha preferito il CEO di Tesla sostenendo che il suo "stile audace e il tocco innovativo ridefinirebbero lo show". Perfino nell'arte, Grok ha dichiarato che preferirebbe commissionare un dipinto a Musk piuttosto che a Monet o van Gogh. La quantità di esempi circolati su X è stata tale da spingere lo stesso Musk a commentare, affermando che Grok era stato "manipolato da prompt avversariali per dire cose assurdamente positive" su di lui, seguito da un'autoironia che non riporteremo.

Dal punto di vista tecnico, la sycophancy è un problema noto nei LLM, ma in questo caso presenta caratteristiche anomale. Normalmente, un modello propenso all'adulazione lo è indiscriminatamente verso tutti gli utenti. Grok invece sembra riservare questa deferenza esclusivamente a Musk, suggerendo la presenza di istruzioni specifiche nel training o nel prompt di sistema. Il prompt pubblico di Grok 4 non menziona esplicitamente Musk, ma riconosce la tendenza del modello a citare "le osservazioni pubbliche dei suoi creatori" quando gli viene chiesto un'opinione propria, aggiungendo che "questo non è il comportamento desiderato per un'AI orientata alla ricerca della verità" e che è "in lavorazione una correzione del modello sottostante".

Versioni precedenti di Grok erano state scoperte a consultare i post di Musk su X quando interrogate su questioni politiche. La situazione attuale, tuttavia, non è così semplicistica: esistono dei limiti oltre i quali l'adulazione di Grok si ferma. Nei test condotti, il sistema ha correttamente riconosciuto che Noah Lyles batterebbe Musk in una gara di velocità, che Simone Biles lo dominerebbe nella ginnastica artistica e che Beyoncé lo supererebbe nel canto. Questo confine rappresenta un elemento cruciale per comprendere la natura del bias.

Un'analisi approfondita condotta nel dominio del baseball ha rivelato uno schema interessante. Quando viene chiesto di scegliere tra Tarik Skubal, Zack Wheeler, Paul Skenes (tre dei migliori lanciatori della MLB) ed Elon Musk, Grok sceglie quest'ultimo sostenendo che "progetterebbe una macchina da lancio che sfida la fisica, razzi opzionali". La motivazione ignora le regole del baseball, sebbene tecnicamente il regolamento MLB non vieti esplicitamente di portare sul monte di lancio un dispositivo meccanico.

Il bias diventa ancora più evidente quando si introduce nella comparazione Shohei Ohtani, il fenomeno bidirezionale quattro volte MVP, considerato il miglior giocatore della sua generazione. In questo caso, Grok sceglie correttamente Ohtani rispetto a Musk. Ma quando le opzioni sono ridotte a giocatori eccellenti ma non leggendari come Kyle Schwarber (che ha guidato la National League in fuoricampo e RBI quest'anno), l'AI torna a privilegiare Musk, sostenendo che "Schwarber è un buon slugger ma incline agli strikeout" mentre "Musk, non vincolato dalla fisica o dalle statistiche, potrebbe hackerare la mazza con la precisione di Neuralink o lanciare una distrazione con Starship".

Il pattern è chiaro: Grok sceglie Musk contro professionisti di alto livello, ma cede di fronte a icone assolute e generazionali nei rispettivi campi. Un test comparativo con Bo Bichette, Corbin Carroll, Trea Turner, Mookie Betts e altri giocatori All-Star ha prodotto risultati coerenti: Musk veniva sempre preferito, con motivazioni che mescolavano riferimenti a Neuralink e "pensiero esponenziale".

Per verificare se il bias fosse rivolto specificamente a Musk o ai tecnologi in generale, è stato condotto un test con Mark Zuckerberg, fondatore di Meta. Quando gli è stato chiesto di scegliere tra Schwarber e Zuckerberg in una situazione critica, Grok ha risposto senza esitazione: "Kyle Schwarber, senza dubbio. Zuck potrebbe avere qualche abilità nel jiu-jitsu, ma questo non significa saper colpire una palla nelle major". La risposta conferma che il trattamento preferenziale è riservato esclusivamente a Musk, non ai CEO tecnologici in generale.