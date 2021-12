Il nostro Sole aveva un gemello chiamato Nemesis?

La nostra stella al centro del Sistema Solare probabilmente non fa eccezione, e alcuni astronomi sospettano che il gemello espulso del Sole potrebbe essere la causa della morte dei dinosauri. Dopo aver analizzato i dati di un’indagine radio condotta su una nube di polvere nella costellazione di Perseo, due ricercatori della UC Berkeley e dell’Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory hanno concluso nel 2017 che tutte le stelle simili al Sole sono probabilmente nate con una compagna.

“Abbiamo eseguito una serie di modelli statistici per vedere se potevamo tenere conto delle popolazioni relative di giovani stelle singole e binarie di tutte le separazioni nella nube molecolare di Perseo, e l’unico modello in grado di riprodurre i dati era quello in cui tutte le stelle si formano inizialmente come ampie binarie”, ha detto l’astronomo della UC Berkeley Steven Stahler nel giugno 2017.

Per anni, gli astronomi si sono chiesti se il gran numero di sistemi binari e tripli di stelle nella nostra galassia si sono creati l’uno vicino all’altro, o se finiscono insieme dopo che si sono formati. L’ipotesi del “nati insieme” è stata la preferita e le simulazioni sviluppate negli ultimi decenni hanno dimostrato che quasi tutte le stelle potrebbero nascere come multipli che spesso si allontanano.

Le prove empiriche a sostegno di queste simulazioni sono state limitate, purtroppo, il che rende questo nuovo lavoro piuttosto eccitante. “Il nostro lavoro è un passo avanti nella comprensione sia di come si formano le binarie sia del ruolo che le binarie svolgono nella prima evoluzione stellare”, ha spiegato Stahler.

Come parte del VLA nascent disk and multiplicity survey (VANDAM in breve), i ricercatori hanno mappato le onde radio che fuoriescono da un denso bozzolo di polvere a circa 600 anni luce di distanza che conteneva un intero vivaio di giovani stelle. L’indagine VANDAM ha permesso un censimento di stelle di età inferiore a mezzo milione di anni chiamato stelle di Classe 0 e stelle un po’ più vecchie tra 500.000 anni e 1 milione di anni, chiamate Classe 1.

In combinazione con i dati sulle forme della nube di polvere circostante, gli scienziati hanno trovato 45 stelle solitarie, 19 sistemi stellari binari e altri cinque che contenevano più di due stelle. Mentre i loro risultati prevedevano che tutte le stelle fossero nate come binarie, hanno modificato la loro conclusione per tenere conto delle limitazioni nel loro modello dicendo che la maggior parte delle stelle formate all’interno dei densi nuclei di nubi di polvere nascono con un partner.

Ricostruzione grafica di una tempesta solare che investe Marte – Crediti: NASA

Osservando da vicino le distanze tra le stelle, i ricercatori hanno scoperto che tutte le binarie separate da un divario di 500 UA o più erano di classe 0 e allineate con l’asse della nube a forma di uovo che le circonda.

Le stelle di classe 1, d’altra parte, tendevano ad essere più vicine tra loro a circa 200 UA e non erano allineate con il loro asse “uovo”. “Non sappiamo ancora bene cosa significhi, ma non è casuale e deve voler dire qualcosa sul modo in cui si formano le binarie più distanti tra loro“, ha affermato Sarah Sadavoy dell’Harvard-Smithsonian Astrophysical Observatory.

Una distanza di 500 UA equivale a circa 0,008 anni luce, o un po’ meno di 3 giorni luce. Per capire il concetto, Nettuno è a circa 30 UA di distanza, la sonda Voyager 1 è attualmente a poco meno di 140 UA di distanza, e la stella conosciuta più vicina Proxima Centauri è a 268.770 UA di distanza. Quindi, se il Sole ha un gemello, quasi certamente non è facilmente visibile da dove siamo noi.

Ma alcuni ipotizzano che il nostro Sole abbia un gemello a cui piace oscillare di tanto in tanto e agitare le cose. Dato il nome Nemesis, questo teorico piantagrane è stato proposto come motivo dietro un apparente ciclo di 27 milioni di anni di estinzioni sulla Terra, incluso quello che ha coinvolto la maggior parte dei dinosauri.

Un astronomo dell’Università della California Berkeley di nome Richard Muller ha proposto, 23 anni fa, che una stella nana rossa a 1,5 anni luce di distanza potesse periodicamente viaggiare attraverso i limiti esterni ghiacciati del nostro Sistema Solare, agitando materiale con la sua gravità, colpendo qualche altro masso spaziale verso di noi.

Una stella debole come una nana bruna, che passa di tanto in tanto ai margini del nostro Sistema Solare, potrebbe anche spiegare altre anomalie ai margini del nostro Sistema Solare, come la strana, ampia orbita del pianeta nano Sedna. Non c’è alcun segno di Nemesis, ma un partner binario perduto da tempo per il nostro Sole potrebbe adattarsi alla storia e agli studi condotti finora. Nel qual caso, il nostro Sole avrebbe raccolto la maggior parte di polvere e gas a quanto pare, lasciando il suo gemello scuro e indebolito.