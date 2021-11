Il pioniere degli eVTOL ha presentato un aerotaxi ad ala tandem

Quando verrà scritta la storia degli aerei elettrici VTOL, Thomas Senkel sarà senza dubbio uno dei primi nomi che verrà fuori. Nel 2011 è diventato la prima persona in assoluto a prendere il volo su un multicottero elettrico con equipaggio. Il team di cui faceva parte costruì infatti il velivolo che presto cambiò il proprio nome in Volocopter. Senkel si è separato da Volocopter nel 2016, insoddisfatto di alcuni aspetti. “Sono sempre stato scontento dei multicotteri puri”, ha spiegato, “perché sono così inefficienti. Ci deve essere un modo migliore: combinare un velivolo efficiente con puntelli VTOL porta a cinque volte più autonomia e resistenza”.

Senkel ha così deciso di collaborare con l’ingegnere, imprenditore e pilota Michael Kügelgen nel 2018 per creare un eVTOL alato più efficiente, ideando così il progetto per un aereo da crociera ad ala tandem. La grande ala posteriore e l’ala anteriore più sottile sarebbero unite alle punte esterne da rotaie, ognuna contenente quattro grandi puntelli di sollevamento per il funzionamento VTOL.

Un’elica regolare nella parte anteriore fornirebbe una spinta in avanti, prendendo il sopravvento mentre l’aereo si sposta dalla modalità decollo verticale a quella di crociera, o consentendo il decollo e l’atterraggio convenzionali dove siano disponibili piste.

La loro collaborazione ha poi preso il nome di eMagic Aircraft e il prototipo eMagic One. Quest’ultimo è stato finalmente mostrato qualche giorno fa alla European Rotors Fair di Colonia. Ha un peso a vuoto di soli 250 kg, un peso massimo al decollo di 420 kg e navigherà per un’ora intera a 144 km/h con una carica dei suoi doppi pacchi batteria. Cinque volte l’autonomia, sostiene Senkel, rispetto a un design multicottero puro.

Questo, tuttavia, è solo un proof of concept. E mentre potrebbe sembrare un progetto competitivo da eseguire come un aereo personale buy ‘n’ fly (soprattutto perché si smonta per adattarsi a un rimorchio), il team di eMagic ha ambizioni più elevate. “I prossimi passi”, afferma Senkel, “saranno lo sviluppo di un velivolo di produzione in serie con tutte le lezioni apprese da questo prototipo. Sarà un tre posti, per un pilota e due passeggeri. Questa è probabilmente la dimensione giusta per l’uso come taxi aereo. Abbiamo finanziato il prototipo di tasca nostra. Ma per i prossimi passi, avremo sicuramente bisogno di un round di investimenti”.