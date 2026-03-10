Nella biologia sintetica moderna, la capacità di far evolvere proteine con comportamenti dinamici e complessi rappresenta una delle sfide più ambiziose della ricerca biotecnologica. I metodi tradizionali di evoluzione diretta — quella tecnica che replica in laboratorio i meccanismi della selezione naturale per ottimizzare molecole biologiche come enzimi e anticorpi — si sono dimostrati efficaci nell'esaltare una singola funzione proteica, ma mostrano limiti significativi quando si tratta di ingegnerizzare proteine capaci di cambiare stato, come interruttori molecolari. Ora, un gruppo di ricercatori guidati da Sahand Jamal Rahi presso il Laboratorio di Fisica dei Sistemi Biologici dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ha sviluppato un approccio inedito che supera questi ostacoli, pubblicando i risultati sulla rivista scientifica Cell.

Per comprendere il salto concettuale di questa ricerca, è utile riflettere su come funzionano le proteine nelle cellule viventi. Enzimi e fattori di trascrizione non operano sempre alla massima potenza: agiscono come interruttori molecolari, attivandosi e disattivandosi in risposta a segnali ambientali, temporali o chimici. Molte di queste molecole si comportano come "porte logiche" biologiche — strutture che integrano più segnali di ingresso per generare una risposta binaria, del tipo sì o no. Le tecniche di evoluzione diretta convenzionali, però, selezionano solitamente proteine che mantengono un'elevata attività costante, penalizzando involontariamente proprio quella capacità di commutazione che rende le proteine utili in contesti biologici reali.

La soluzione proposta dal team dell'EPFL prende il nome di optovolution, e combina due potenti strumenti biotecnologici: l'evoluzione diretta e l'optogenetica, ovvero la tecnica che permette di attivare o silenziare l'espressione genica mediante impulsi luminosi calibrati con precisione. L'idea centrale è elegante: anziché applicare una pressione selettiva statica, i ricercatori usano la luce per imporre alla proteina in evoluzione un ritmo di commutazione preciso, selezionando automaticamente le varianti che meglio rispondono a questa dinamica temporale.

Dal punto di vista metodologico, il sistema è stato costruito attorno al lievito Saccharomyces cerevisiae, organismo modello per eccellenza in biologia cellulare e genetica, noto anche per il suo ruolo nella fermentazione. I ricercatori hanno riprogettato il ciclo cellulare del lievito in modo che la divisione cellulare dipendesse direttamente dal comportamento della proteina sottoposta a evoluzione. L'output della proteina è stato collegato a un regolatore del ciclo cellulare che risulta essenziale in una fase ma tossico in un'altra: se la proteina rimaneva attiva o inattiva troppo a lungo, la cellula si bloccava o moriva. Solo le cellule che ospitavano varianti proteiche capaci di commutare al momento giusto sopravvivevano e si riproducevano.

La luce ha fornito il meccanismo di controllo temporale dell'intero processo. Somministrando impulsi luminosi a intervalli regolari, i ricercatori obbligavano la proteina ad alternare tra stato attivo e inattivo secondo un calendario preciso. Poiché ogni ciclo cellulare del lievito dura circa 90 minuti, ogni divisione cellulare costituiva di fatto un rapido test di idoneità: un filtro biologico che scartava le varianti meno performanti e premiava quelle con la migliore dinamica di commutazione, senza necessità di screening manuali o aggiustamenti ripetuti da parte dei ricercatori.

L'optovolution seleziona automaticamente proteine con comportamenti dinamici complessi, operando all'interno di cellule vive senza richiedere interventi manuali ripetuti: un passo verso un'evoluzione molecolare guidata in tempo reale.

I risultati sperimentali hanno dimostrato la versatilità del metodo su diverse classi proteiche. Applicando l'optovolution a un fattore di trascrizione controllato dalla luce comunemente utilizzato in laboratorio, il team ha generato 19 nuove varianti con caratteristiche migliorate: maggiore sensibilità alla luce, ridotta attività in assenza di stimolazione luminosa, e — aspetto particolarmente rilevante — la capacità di rispondere alla luce verde anziché alla sola luce blu. Ingegnerizzare proteine sensibili a lunghezze d'onda più lunghe (e quindi meno energetiche) della luce blu è considerato un problema di notevole difficoltà tecnica, perché implica modifiche nei meccanismi di assorbimento fotonico delle proteine.

Un secondo risultato riguarda l'evoluzione di un sistema optogenetico per la luce rossa. In questo caso, la pressione selettiva ha portato le cellule a produrre spontaneamente una mutazione inattivante una normale proteina di trasporto del lievito, con un effetto inatteso ma funzionalmente vantaggioso: le cellule hanno iniziato a sfruttare molecole fotosensibili già presenti al proprio interno, eliminando la necessità di aggiungere un cofattore chimico esterno. Questo tipo di risultato, emerso dall'evoluzione senza essere programmato dai ricercatori, illustra come l'optovolution possa rivelare soluzioni biologiche non prevedibili a priori.

Forse la dimostrazione più ambiziosa riguarda l'evoluzione di un fattore di trascrizione capace di comportarsi come un processore logico molecolare. La proteina ottenuta attivava i geni bersaglio soltanto in presenza simultanea di due segnali distinti: uno luminoso e uno chimico. Si tratta, in sostanza, di una porta logica AND realizzata con una singola proteina — una funzione computazionale elementare ma di grande significato per la biologia sintetica, dove la capacità di integrare segnali multipli è fondamentale per costruire circuiti cellulari sofisticati.

Al progetto hanno collaborato, oltre al Laboratorio di Fisica dei Sistemi Biologici dell'EPFL, anche il Laboratorio di Ingegneria delle Proteine e delle Cellule dell'EPFL, l'Università di Bayreuth e il Centro Ospedaliero Universitario del Canton Vaud (CHUV) di Losanna. La convergenza di competenze così diverse — dalla fisica biologica all'ingegneria proteica, dalla clinica alla biologia molecolare — riflette la natura intrinsecamente interdisciplinare di questa frontiera di ricerca.

Le prospettive aperte dall'optovolution sono molteplici e meritano di essere inquadrate con cautela metodologica: si tratta di risultati di ricerca di base, e il trasferimento verso applicazioni cliniche o industriali richiederà ulteriori verifiche e sviluppi. Tuttavia, la tecnica offre strumenti nuovi per progettare circuiti cellulari più sofisticati, per creare sistemi optogenetici che rispondano in modo indipendente a diverse lunghezze d'onda della luce, e per studiare come comportamenti proteici complessi emergano attraverso l'evoluzione. Una domanda aperta riguarda la possibilità di estendere il metodo a sistemi multicellulari o a organismi più complessi del lievito, e se la dinamica temporale dei segnali luminosi possa essere ulteriormente affinata per guidare l'evoluzione verso funzioni proteiche ancora più articolate.